Diğer
Kategoriler

Bahçeşehir Koleji geleceğin basketbolcularını seçiyor

Türkiye’nin eğitimde büyük kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin bu yıl kurulan ve Türkiye Basketbol Ligi'nde ismini başarıyla temsil eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ilk yılında Türkiye Federasyon Kupası Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezon sonunda Süper Lig mücadelesi için play-offlara kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji geleceğin basketbolcularını seçiyor

30 Nisan 2018 16:32

Bahçeşehir Koleji’nin eğitimdeki öncülüğünü sporda da sürdürmek amacıyla başlattığı Okul-Spor Kulübü iş birliğinde önemli bir projeye imza atarak Türkiye genelindeki minik sporcuları Türk sporuna kazandırmayı hedeflemektedir.

Uzun vadede yetiştirmek istediği örnek sporcuları bünyesine katmayı planladığı Türkiye'nin değişik illerinde yapacağı seçmeler yapacak. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Başkanı Sayın Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada;"İlk senemizde basketbol takımımız Federasyon kupasını aldı ve Lig'de de play-off oynamaya hak kazandı. Mütevazi bir kadroyla kurduğumuz takımıza alt yapıdan sporcu yetiştirmek için seçmeler yapacağız. Bu seçmeler isteyen herkese açık olacak. Bu kapsamda 2 Mayıs'ta İstanbul'da, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Baş Antrenörü Stefanos Dedas, Takım Kaptanı Milli Yıldız Kerem Gönlüm ve Alt Yapı Koordinatörü Tufan Sabah’ın da katılacağı toplantıyla projemizi açıklayacağız" dedi.  

Etiketler: Bahçeşehir Koleji, eğitim, spor haberleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç