Bahçeşehir Koleji geleceğin basketbolcularını seçiyor

Bahçeşehir Koleji’nin eğitimdeki öncülüğünü sporda da sürdürmek amacıyla başlattığı Okul-Spor Kulübü iş birliğinde önemli bir projeye imza atarak Türkiye genelindeki minik sporcuları Türk sporuna kazandırmayı hedeflemektedir.

Uzun vadede yetiştirmek istediği örnek sporcuları bünyesine katmayı planladığı Türkiye'nin değişik illerinde yapacağı seçmeler yapacak. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Başkanı Sayın Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada;"İlk senemizde basketbol takımımız Federasyon kupasını aldı ve Lig'de de play-off oynamaya hak kazandı. Mütevazi bir kadroyla kurduğumuz takımıza alt yapıdan sporcu yetiştirmek için seçmeler yapacağız. Bu seçmeler isteyen herkese açık olacak. Bu kapsamda 2 Mayıs'ta İstanbul'da, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Baş Antrenörü Stefanos Dedas, Takım Kaptanı Milli Yıldız Kerem Gönlüm ve Alt Yapı Koordinatörü Tufan Sabah’ın da katılacağı toplantıyla projemizi açıklayacağız" dedi.