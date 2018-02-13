Bahçeşehir Koleji Ordu’da fen lisesi açıyor

Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yatırımları kapsamında fark oluşturan fen eğitimini Ordulu öğrencilerle buluşturuyor. 2015 yılında açtığı Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü’nde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinin ardından Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesi, eğitim kurumunun kentteki ilk lise olma özelliğini taşıyor.

Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesinin tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla kolejin Ordu Kampüsü’nde gerçekleşti. Tanıtım toplantısında yöneticiler, kolejin fark oluşturan fen eğitimi anlayışını ve Ordu’da açılacak lisenin fiziki ayrıcalıklarını katılımcılarla paylaştılar.

“Ordu’ya butik tarzı fen lisesi açıyoruz”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, merak eden, araştıran, proje üreten, dünyanın her yerinde kendini ifade edebilecek bir nesil yetiştirmek amacıyla Ordu’ya fen lisesi açacaklarını söyledi. Yücel, “Burada butik, küçük bir fen lisesi açacağız. Bundan önceki mezunlarımız ve velilerimiz lise açılması gerektiğini söylediler. Biz de demek ki zamanı şimdiymiş deyip, bir de Türkiye’deki eğitim sisteminin yapılanması ve liselerin durumu dikkate alınarak artık her kampüsümüzde bir lise olması gerektiğine hem veliler hem de biz eğitimciler olarak karar verdik. Onun için de önümüzdeki yıllarda lisesi olmayan kampüsümüz pek fazla kalmayacak” dedi.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin eğitim sistemi malum. Değişiklikler oluyor, sınavlar oluyor. Daha iyi olmak için uğraş veriliyor. Dünyada da böyle oluyor. Sistem olduğu gibi durmuyor. Bu ister en gelişmiş ülke olsun, isterse Afrika’daki bir ülke olsun. Her ülke eğitiminin geleceğini, eğitim ile şekilleneceğini, kalkınmasının eğitim ile olabileceğini düşünerek, eğitim üzerinde sürekli çalışıyor. Bizde dünya üzerinde çalışan, didinen Türkiye’de büyük bir eğitim grubuyuz. Avrupa’nın en büyük eğitim gruplarından birisiyiz, dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz. Dolayısıyla artık Ordu-Giresun Bahçeşehir Koleji Kampüsü’nde önümüzdeki yıl lise açılıyor. Bu lisenin 1. sınıfına 72 öğrenci alıyoruz. Geçen seneki mezun olan öğrencilerimizin velilerinin ısrarıyla da sadece bir sınıfta lise 2 öğrencisi alacağız. Lise 3 ve 4. sınıf öğrencileri almayacağız. Biz kendi öğrencilerimizi yetiştirmek istiyoruz, temelden başlıyoruz. Bizim fen lisesi anlayışımız biraz daha farklı. Seçmeli dersimiz daha farklı. Dolayısıyla amacımız şu; liseden mezun olan öğrencimiz, mutlaka bir üniversiteye yerleşecek. Bir üniversite derken, dünyanın iyi üniversitelerinden birine yerleştirmeyi amaç edineceğiz. Sadece Türkiye’nin en iyi üniversitelerine değil, dünyanın en önemli üniversitelerine girmelerini sağlayacağız.”