Bahçeşehir Koleji Sinop Kampüsü tanıtım toplantısı gerçekleşti

Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Okulu’nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması ile başlayan tanıtım toplantısı Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel’in konuşmaları ile devam etti. Toplantıda konuşan Enver Yücel; "Değerli velilerimiz, Sinop’a önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında Bahçeşehir Kolejini açıyoruz. Yerel ortaklarımız ile birlikte açıyoruz. Arkadaşlarımın böyle bir girişimimiz de bizlere burada yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu markanın bu gücün, Sinop’ta olması olmazsa olmazımızdı. Çünkü Karadeniz, Türkiye’nin incisi. Sinop’a böyle bir kampüs böyle bir okulun olmaması bana göre bir eksiklik olurdu. Sinop öteden beri hep gelmek istediğim hep görmek istediğim, Benim dünyamda da farklı bir yer. Burada Eğitim ve Öğretim kalitesini ne kadar yukarı çıkarabilirsek o kadar anlaşılabilir olduğuna inanıyorum. Bölgenin yapısı sizlerin eğitim ve öğretime bakış açısı bizi hep güçlendirmiştir, gurur vermiştir. Çünkü eğitime, öğretim’e daha iyi olmaya önem veren güzel şirin bir şehrimiz Sinop" dedi.

Ardından Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ve AK Parti Nazım Maviş’in konuşmaları ile devam eden program Enver Yücel ile soru cevap uygulaması ile son buldu.