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Bahçeşehir Okulları 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı

Türkiye’nin örnek eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Okulları 16’sı yeni olmak üzere toplam 81 kampüsüyle 2016-2017 eğitim öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılı, kampüslerde öğrenci ve velilerin katıldığı coşkulu törenlerle açıldı.

Bahçeşehir Okulları 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına başladı

19 Eylül 2016 17:00

Bahçeşehir Okulları, 2016-2017 eğitim öğretim yılına açtığı 16 yeni kampüsle başladı. Yeni açılan kampüslerle birlikte Türkiye genelinde toplam 81 kampüse ulaşan Bahçeşehir Okullarında yeni eğitim öğretim dönemi törenlerle başladı.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında açılan 16 yeni kampüste ( İstanbul Çekmeköy, Taşdelen (Fen ve Teknoloji Lisesi), Ankara Çayyolu, İzmir Karşıyaka, Siirt, Elazığ, Hatay, Aydın Kuşadası, Isparta, Malatya, Çorum, Karabük, Iğdır, Samsun (Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi), İzmir Torbalı (Anadolu Lisesi), Diyarbakır (Fen ve Teknoloji Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi) ) Bahçeşehir ailesine katılan öğrenciler, Bahçeşehir Okullarının öğrencisi olmanın mutluluğunu yaşadı. Mevcut Bahçeşehir Okulları kampüslerinde eğitimine devam eden öğrenciler ise yeni eğitim öğretim dönemine arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden buluşmanın mutluluğuyla başladı.
 

Etiketler: 2016-2017, Bahçeşehir Okulları, coşkulu törenler


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