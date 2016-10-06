12 yıl önce Bahçeşehir’de açılan Bahçeşehir Okulları Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin örnek eğitim kurumlarından biri oldu. Bahçeşehir Okulları bu örnek okuldaki eğitim sistemini açtığı yeni Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsleriyle devam ettiriyor. Bahçeşehir Okulları Taşdelen Fen ve Teknoloji Lisesi, seçkin bir eğitim kadrosuyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başladı.

Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Liseleri, uygulanan eğitim modeliyle Türkiye’de fen eğitimini dönüştürüyor. Ezbere dayalı bir eğitim sisteminin yerine araştırmayı, deneyimlemeyi ve yaratıcılığı destekleyen Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Liselerinde eğitim gören öğrenciler, uluslararası yarışmalarda isimlerinden başarılarıyla söz ettiriyor. Türkiye’de patent başvuru sayısıyla üniversitelerin önüne geçen Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, lise eğitimleri boyunca yaptıkları çalışmalarla dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alıyor.

STEM eğitimini Türkiye’de ilk uygulayan okul olan Bahçeşehir Okulları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun, Diyarbakır ve İstanbul Taşdelen’de açtığı Fen ve Teknoloji Liseleri ile toplamda beş Fen ve Teknoloji Lisesini ülkemize kazandırdı. Bahçeşehir Okulları Taşdelen Fen ve Teknoloji Lisesi, Bahçeşehir Okullarının İstanbul’daki ikinci Fen ve Teknoloji Lisesi oldu. Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadrosuna sahip olan Bahçeşehir Okulları Taşdelen Fen ve Teknoloji Lisesi, Bahçeşehir Okullarının geleceğin teknolojisini üreten, yeni endüstri devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0’a hazır öğrenciler yetiştirme misyonunu devam ettirecek.

