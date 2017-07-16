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Bahçeşehir Üniversitesi İzmir’e gidiyor

Bahçeşehir Üniversitesi, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri kapsamında üniversiteyi anlatmak için İzmir’de aday öğrenciler ile bir araya geliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İzmire gidiyor

16 Temmuz 2017 13:00

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih edecekleri üniversiteler ile ilgili araştırmalara başladı. 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir’de aday öğrenciler ile bir araya gelecek. Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat’ın katılacağı toplantıda aday öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi hakkında merak ettikleri tüm soruların cevabını bulacak, eğitim imkanları, yurt dışında yer alan kampüsler ve olanakları, staj imkanları, burs ve ücretler hakkında birçok konuda bilgi sahibi olacak. 18 Temmuz 2017 Salı günü İzmir Anemon Fuar Otel’de gerçekleştirilecek toplantı saat 17.30’da başlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi, 8 ülkede 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkezi ile Türkiye’nin eğitim alanındaki dünya markası BAU Global’in bir üyesi. Bu uluslararası ağ, öğrencilere yüksek eğitim olanağı sağlayarak, dünyanın her yerinden öğrenci kabul ediyor. 8 fakülte, 4 enstitü ve 4 yüksekokulu ile işletme, tasarım, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, bilişim teknolojileri, hukuk ve tıp alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerine eğitim veren Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global’in tüm yurt dışı imkanlarından yararlanarak öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyor. 


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