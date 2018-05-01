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Bahçeşehir Üniversitesi'ne görkemli karşılama

Fransa'da düzenlenen ve 100’den fazla üniversitenin katıldığı EDHEC yelken yarışlarında Dünya Şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı (BAU Sailing Team) yurda döndü. Yelkencilere görkemli bir karşılama yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesine görkemli karşılama

01 Mayıs 2018 16:00

Fransa’da, her yıl farklı ülkelerden üniversite yelken takımlarının katılımıyla gerçekleşen Course Croisiere EDHEC Yelken Yarışları bu yıl 50. yaşını kutladı. 25’i aşkın ülkeden 100’den fazla üniversite yelken takımı Fransa’nın kuzeyinde bulunan Brest kentinde bir hafta boyunca süren bir yelken mücadelesine tanık oldu. BAU Sailing Team, yarıştığı J80 sınıfında, eleme yarışlarını geçerek finale katılmaya hak kazandı. Ardından Longtze tip teknelerle gerçekleştirilen final mücadelesinde aldığı puanlarla EDHEC’in 50. Yıl Şampiyonu olarak adını yazdırdı. 

Paris’ten İstanbul’a gelen Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı, Atatürk Havalimanı’nda üniversiteli arkadaşları tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Kendilerini karşılamak için hazırlanan müzik grubu eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkartan yelken takımı oyuncuları Türkiye’ye şampiyon olarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen BAU’lu öğrenciler, 'Şampiyon Bahçeşehir' sloganları eşliğinde BAU Yelken Takımı’na büyük sevgi gösterisinde bulundu. Uzun süre Atatürk Havalimanı’ndan ayrılmayan öğrenciler Fransa’da elde edilen şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. 

Şampiyonluk kupasını hem Türk Bayrağı hem de BAU Bayrağı ile birlikte kaldırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden BAU Sailing Team, uluslararası platformlarda daha büyük başarılar elde etmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini açıkladı.  

 

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