Yeniyurt Mahallesi'nde ailesinden kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (55) çevresini tahta çitlerle çevirdiği alanda sokak köpeklerine bakmaya çalışıyor. Sebze ve Meyve Halinin arkasında bulunan bahçesinde 100’e yakın sokak köpeğine her gün yiyecek yetiştirmeye çalışan Eker, kış mevsimi dolayısı ile oldukça zorlanıyor. İmkanları kısıtlı olduğu için köpeklere günlük yiyecek götürmekte güçlük çeken Eker, hayvan sevenlerden destek bekliyor. Davut Köksal Eker, 26 yıldır hayvanlara baktığını ifade ederek, “Eskiden imkanlar güzeldi kendi kendime bakabiliyordum.. Son 3-4 yıldır sokak köpeklerine bakmakta zorlanıyorum. Burada kendime ait bahçede bakmaya çalışıyorum. Kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bayat ekmek, yemek artıkları, tavuk kemiği ne bulursam getirmeye çalışıyorum” dedi.

“Aklına tüküreyim diyenler var”

Kendisini eleştiren ve yadırgayanlar olduğunu ifade eden Eker, “Aklına tüküreyim diyenler var. Onlar desin ben mutluyum. Seviyorum, hayvanlara severek bakıyorum. Lokanta, kasap gibi yerlerden köpeklere yiyecek almakta zorlanıyorum. Bu anlamda destek bekliyorum” diye konuştu.

Hayvan Hakları Tokat Temsilcisi Gizem Kaya ise Eker’in hayvanların yemek ihtiyacını karşılamak için birçok yere borçlanmış olduğunu söyledi. Kaya, atık yemek bulamadıkları günler olduğunu ifade ederek, “Bugün atık yemek bulamadığı için getirdiği ekmekleri köpeklere verdi. Bu döngü bir şekilde oturmadığı sürece hayvanların bağışıklık sistemi düştüğü için hastalıkları devam edecek, ölümler çoğalacak. Şu anda yavru köpeklerimiz var ama bir hafta sonra göremeyeceğiz. Biz bu kadar çabalarken kayıpları yaşamak bizleri üzüyor. Çünkü elimizde imkanlar olabilir, insanlar çok fazla yardım edebilir. Ama biz sokak hayvanlarına ne olursa olsun bakmaya devam edeceğiz. Bize bir bölge verilse, yardımlar olsa şartlar bu şekilde olmayacak. Hayvanlar sağlıklı olacak insanlar çocukları ile gelip ziyaret edebilecekler” şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez

