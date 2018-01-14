Bahçesinde yüzlerce çakmak gaz tüpü olan babaannenin feryadı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesinde ikamet eden 64 yaşındaki Ayşe Kan, uyuşturucu batağına saplanan ikiz torunları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kendi hayatının tehlikede olduğunu 19 yaşındaki ikiz torunlarının para vermeyince kendisini darp ettiğini ifade eden babaanne torunlarının tedavisi için Cumhurbaşkanından yardım istedi. Oğlunun yıllar önce intihar ettiğini torunlara kendisinin baktığını ifade eden babaanne Ayşe Kart, “Benim iki tane torunum kayboldu. Bunları da kaybetmek istemiyorum. Bunlara sahip çıksınlar. Benim yavrularım kayboldu. Babaları intihar etti. Bunlar sinir hastası bunların tedavi olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum. Bana yardım etsin. Benim Allahtan başka, devletten başka kimsem yok. Bir tek Allah’ım var. Bide devletim var. Bide yanımda iki tane çocuğum var. Yok başka kimsem. Yok başka çarem. Benim oğlum intihar etti. 2 tane Şafak ve Uğur diye onların diye oğulları vardı. O yavrularım kayboldu. Onların adına Allah’ım bana bunları ikiz verdi. Dünyalar benim oldu. Ama bunlarda bitiyorlar. Benim eşim kumarcı içkici idi. Ben eşimin 22 sene sopasını yedim. Çocuklarımı terk etmedim. 7 tane çocuk büyüttüm. Şimdi hayvan bakıyorum. Tek bir şeye sahip olsunlar sürünmesinler ben ölünce diye. Ben çok süründüm bunlarda sürünmesinler. Türkiye’ye sesleniyorum. Bu uyuşturucuları yapanların anaları babaları yok mu? Bunları satmasalar olmaz mı? Bu dükkancılar, bunları çocuklara kolilerle veriyorlar. Çatalağzı ve Zonguldak esnaflarına söylüyorum. Bunların Allah’ı yok mu? Bunlar para diye bu çocukları niçin öldürüyorlar. Burada bir esnaf var. Onla kavga etti. Bana küfürler etti. ‘Ben parayla satıyorum’ dedi. ‘Sen benim muhatabım değilsin’ dedi. Çatalağzı esnafına yalvarıyorum. Para diye benim çocuklarımı mahvettiler. Vermeseniz ne oluyor ya. Para nedir ki ya para bir el kiri parayı ben kazanıyorum. Ama para beni kazanamaz” dedi.

“Geceleri bıçakla yatıyorum”

Para vermediği için torunlarının darp uygulandığını ifade eden babaanne Ayşe Kan, “Hayatım tehlikede gece öldürecekler beni. Ben başımın altında bıçakla orakla yatıyorum. Para bulamadım mı öldürüyorlar beni yakamı paçamı yırtıyorlar. Evde neyim varsa sattılar. Satmadıklarını kırıyorlar. Şaşırdım ne yapacağımı. Kilimli polisi bıktı bizden artık. Ayaklarım yalın ayak çıplak kaçtım evden polise de sorabilirsiniz. Öldürecekler beni can güvenliğim tehlikede. Bir an önce bunların tedavi olmasını istiyorum. Devletimiz yardım ettin bize. Pırlanta gibi iki tane delikanlı nasıl erimesini isterseniz nasıl göz yumarsınız. Yummayın göz. İdam çıkarın. İdam olmayınca sopa olmayınca bu Türkiye düzelmez. Bu Türkiye’de idam yok sopa yok. Bu Türkiye böyle düzelmez. Gidiyoruz karakola koyuveriyorlar. Gidiyoruz karakola koyuveriyorlar. Bu Türkiye düzelmez. Bütün cinayetler çoğaldı. Ben ölünce mi almaya gelecekler. Neye yarar. Ben öldüğüme yanmıyorum. Onlar cezaevine girecekler ona yanıyorum. Ben zaten ölmüşüm. Ben onların büyük babalarıyla evlendiğim o zaman ölmüşüm. Ben 67’de ölmüşüm. Ben onların büyük babalarının 22 sene sopasını yemişim ve terk etmediğim çocuklarımı. Bundan sonra sahip çıksınlar devletimiz sahip çıksınlar” şeklinde konuştu.

Barış Doğan - Sertaç Özdemir

