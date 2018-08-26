Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Karaoğlu Köyü’nde meydan geldi. Osman K. evinin bahçesinde bulunan otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Yanan ateş rüzgarında etkisiyle komşusu Salih ve Fatih K.’nin meyve bahçesine sıçradı. Köylüler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangın esnasında Osman K. yere düşerek vücudunda 3. derece yanıklar meydana geldi. Osman K. yakınları tarafından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonrada Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Osman K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Serkan Şansever