Edinilen bilgiye göre, Kozan Adana karayolu Mansurlu yol kavşağı civarında portakal bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, bahçe içerisinde mühimmat görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bahçe içerisine atılmış vaziyette 5 el bombası, 5 adet bomba atar mermisi ağır silah mühimmatı, 20 metre uzaktan patlatma fitili TNT kalıbı ile eski elbiseler buldu.

Jandarma ekipleri bulunan mühimmatları incelenmek üzere ilçe jandarma komutanlığına götürürken, yol kenarına atılan silahların ilçe girişinde polis uygulamasını gören kişi veya kişiler tarafından araçtan atıldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ilçeye bağlı Akdam köyü yakınlarında bomba yapımında kullanılan mazotla karışık nitratlı gübre ile telsiz telefon bataryaları bulunduğu öğrenildi.

Her iki olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Erol Karaoğlan



