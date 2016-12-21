Diğer
Kategoriler

Bahçeye atılmış halde mühimmat bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde portakal bahçesine atılmış mühimmat bulundu.


21 Aralık 2016 09:59

Edinilen bilgiye göre, Kozan Adana karayolu Mansurlu yol kavşağı civarında portakal bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, bahçe içerisinde mühimmat görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bahçe içerisine atılmış vaziyette 5 el bombası, 5 adet bomba atar mermisi ağır silah mühimmatı, 20 metre uzaktan patlatma fitili TNT kalıbı ile eski elbiseler buldu.
Jandarma ekipleri bulunan mühimmatları incelenmek üzere ilçe jandarma komutanlığına götürürken, yol kenarına atılan silahların ilçe girişinde polis uygulamasını gören kişi veya kişiler tarafından araçtan atıldığı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ilçeye bağlı Akdam köyü yakınlarında bomba yapımında kullanılan mazotla karışık nitratlı gübre ile telsiz telefon bataryaları bulunduğu öğrenildi.
Her iki olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Erol Karaoğlan 

 

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç