Bahçilevler'de 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle vuruldu

Edinilen bilgilere göre olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen bir şahıs, E.C.K. isimli çocuğu pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan olayın ardından kaçarken, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı E.C.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı görerek yaralı çocuğa müdahale eden Aydın Akdağ isimli eski sağlık çalışanı, "Olayı görür görmek yaralıya müdahale ettim, arkadan üç mermi girişi vardı, tampon yaptım. Ambulans geldi, yaralıyı hastaneye kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.