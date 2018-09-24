Bahis çetesinden milyonluk vurgun

Her gün binlerce lira kazandıkları öne sürülen bahis çetesinin haberleşmek için de şifreli bir haberleşme ağı oluşturduğu, yakalandıklarında telefonları sıfırlayan bir yazılım kullandıkları da öğrenildi.

Siber Polis, Türkiye genelinde yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen bir çeteyi teknik takibe aldı. Aylarca süren teknik takibin ardından çete üyesi 10 kişi İstanbul'dan Bursa'ya gelerek bahisten kazanılan parayı banka ATM'lerinden anlık olarak çektikleri sırada yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada bahisten kazanılan 74 bin 500 lira para ile çok sayıda akıllı telefon ele geçirildi.

Şahısların telefonlarını incelemeye alan Siber ekipleri çetenin ulusal çapta çalıştığını, haberleşmek için şifreli haberleşme programı kullandığını belirlendi. Çete üyelerinin kullandıkları telefonlarda da yakalanma durumuna karşı telefonu tek tuşla sıfırlayan bir yazılım olduğu tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan incelemelerde bahis çetesinin ülke genelinde milyonlarla ifade edilebilecek bir gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bahis paralarına ve telefonlarına el konulan çete üyeleri emniyetteki ilk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Derya Evren

