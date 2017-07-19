Bahis şebekesine operasyon: 29 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı illegal sanal kumar oynatarak milyonlarca lira gelir elde eden uluslararası bahis şebekesinin Türkiye ayağına operasyon düzenledi.

ŞEBEKE LİDERİ ÖZEL JETİYLE GİTTİĞİ SİVAS’TA YAKALANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yaklaşık dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 Temmuz Pazartesi günü operasyonun düğmesine basan polis, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde bulunan iki farklı rezidansı tespit etti. Aylık 66 milyon liralık işlem yaptığı öğrenilen Veysel Ş. önderliğindeki şebekenin sanal bahis sistemini ‘iş yeri’ süsü verilen bu rezidanslardan idare ettiğini, örgütün teknik kadroları ve para trafiği ile saha elemanlarının buradan yönetildiğini tespit eden polis, çete elebaşı Veysel Ş.’yi özel jetiyle gittiği Sivas’ta yakalayarak gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında Veysel Ş.’nin yıllık kazancının 1 milyar dolar olduğu değerlendirilirken, şebekenin diğer üyelerine de operasyon yapılarak 28 kişi gözaltına alındı.

Çetenin, ‘merdivenaltı’ olarak tabir edilen mekanlarda spor müsabakaları ve birçok alanda illegal bahis oynattığı ortaya çıktı. Bayilik yöntemiyle ağ kuran çetenin ayrıca pek çok kişinin iflasına ve intiharına neden oldukları anlaşıldı.

ŞEBEKENİN AYLIK GELİRİ 66 MİLYON LİRA

Uluslararası şebekenin Türkiye ayağına düzenlenen operasyonda örgütün elebaşının Veysel Ş. olduğu ve yurt dışında yaşadığı belirlendi. Çalışmalarda, çetenin aylık 66 milyon liralık işlem yaptığı tespit edilirken, bu paranın 60 milyonunun kar olduğu değerlendiriliyor. Şebekenin lideri Veysel Ş.’nin yıllık kazancının ise 1 milyar doları bulduğu öğrenilirken, araştırmalarda lüks içinde yaşayan şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ettiği ortaya çıkarıldı.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sürerken çete elebaşının özel uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına hareket ettiğini tespit eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kararı aldı. Polis, şebeke lideri Veysel Ş.’yi özel uçağıyla gittiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda gözaltına aldı. Veysel Ş. Sivas’ta gözaltına alınırken, İstanbul’da da iki rezidans dairesi ve çok sayıda adrese girildi. Baskınlarda 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, bahis oynatılan bilgisayarlara el konulurken, 350 banka kartı bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri Veysel Ş.’nin de aralarında olduğu 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.