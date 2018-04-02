Diğer
Kategoriler

Bahreyn, ülke tarihinin en büyük petrol sahasını keşfetti

Körfez ülkesi Bahreyn, ülke tarihinin en büyük petrol alanını keşfettiğini duyurdu.

Bahreyn, ülke tarihinin en büyük petrol sahasını keşfetti

02 Nisan 2018 16:42

Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'de 1932'den beri ülkedeki en büyük petrol sahasının keşfedildiği belirtildi. Bahreyn hükümeti yaptığı açıklamada, yeni kaynağın Bahreyn'in mevcut rezervlerini gölgede bırakacağını söyledi. Bahreyn Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise keşfedilen sahada ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi. Petrol sahasıyla ilgili ilk bulguların Çarşamba günü Petrol Bakanlığı tarafından verilecek bir konferansta açıklanacağı duyuruldu. 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.  

Etiketler: Bahreyn, petrol sahası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç