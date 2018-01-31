Bahreyn’de iki Şii Müslümana idam cezası

Yüksek ceza mahkemesi, terör faaliyetlerinde bulunmak suçundan iki Şii Müslümanı idama mahkum etti. Mahkeme, adam öldürmek, saldırılarda bulunmak için çete kurmak ve polislere saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan 47 kişiye ise vatandaşlıktan çıkarma cezası verdi. Tutuklu sanıklardan bazıları ise silahlı eğitim vermek ve patlayıcı bulundurmakla suçlandı. Kapalı oturumda mahkemesi görülen 60 Bahreynliden 19’una ömür boyu hapis, 17 kişiye 15 yıl hapis, 9 kişiye 10 yıl hapis, 11 kişiye de 5 yıl hapis cezası verildi.

Raed Mah’D Khalil Subaih

