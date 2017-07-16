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Bahşi; "Terör öldürmekten başka bir şey bilmiyor"

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, eğitim davasına karşı çıkanlarla terörü destekleyenlerin aynı odaktan beslendiklerini belirtti.

Bahşi; &quot;Terör öldürmekten başka bir şey bilmiyor&quot;

16 Temmuz 2017 15:53

PKK'lı teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan, 12 Temmuz günü Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın cansız bedeni bulunmuştu. Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, PKK'lı terörüstler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.
Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın PKK terör örgütü tarafından şehit edildiğini ifade eden Bahşi, "Öldürmekten başka bir şey bilmeyen terörist barbarlar, konuşarak, paylaşarak kendisini insanlara bilgi taşımaya adamış öğretmenimizi ancak kendi kalleşliklerine yakışan bir alçaklıkla susturdular, susturduklarını sanıyorlar. Terörü maşa olarak kullanan uluslararası şer odakları, zalim ve hain planlarına bizi razı ve mecbur bırakmak için tahammül sınırlarını zorlayan cinayetler işlemektedir " dedi.
Eğitim davasına karşı çıkanlarla terörü destekleyenlerin aynı odaktan beslendiklerini aktaran Bahşi, "Son olaylar terörün eğitimi ve öğretmenleri son derece bilinçli, planlı olarak hedef aldığını bir kez daha göstermiştir. Eğitimin hedef alınması terörün karşısında en köklü, en etkili engel olması sebebiyleydir.Öğretmenlerimizin şehit edilmesiyle aslında milletimizin canlı dimağı, bilgiye ve bilmeye olan isteği, barış,kardeşliğe olan özlemi, başarı azmi öldürülmek istenmiştir. Ancak diğer yandan masum ve müdafaasız hedeflere yönelen bu tür saldırılar terörün köşeye sıkışan çaresizliğini ve gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı. 


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