9 Belediye Meclis Üyesinin bulunduğu Bahşılı ilçesinde 3 Saadet Partili Belediye Meclis Üyesi AK Parti’ye geçiş yaptı. Saadet Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi olan Muhammer Baykal, Nuri Akkoç ve Süleyman Güçlü’ye AK Parti rozetleri takıldı. İlçede 9 Belediye Meclis Üyesinin 9’uda AK Partili olurken geçiş yapan üyelere rozetlerini takan İl Başkanı Mürsel Akçay yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bahşılı halkının hizmetin ve her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Akçay, Avrupa ve Amerika’nın PKK’ya destek vererek, hükümetin 2023 hedefini baltalamaya çalıştığını söyledi.

Her konuda milletin ayrımlaştırılmak istendiğini belirten Akçay, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, geleceğe güzel bir ülke bırakacaklarını ifade etti.

"Başkan Uyar, birlikte çalışıyorduk"

Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar Kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, ilçelerinde herkesin sorununu çözmek için gece gündüz çalıştığını ve bu konuda gerek Milletvekillerinin gerekse İl Başkanı Mürsel Akçay’ın kendilerine fazlasıyladestek olduğunu açıkladı.

İl Başkanı Uyar, “Zaten Belediye meclisinde ilçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyorduk ama resmi bir ayrılık vardı. Şimdi bu resmi ayrılığı da ortadan kaldırmış olduk. Bahşılı için bugüne kadar birlikte çalıştık bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Bahşılı İlçe Başkanı Sadullah Duyar ise partilerine katılımın her geçen gün arttığını ve partilerine katılan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.