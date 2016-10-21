Yeşil-beyazlı ekibe 2014-2015 sezonu transfer döneminin son gününde 1,8 milyon Euro’ya transfer olan Cedric Bakambu, geçtiğimiz sezon başında ise 7,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Villarreal’e imza atmıştı. Dün UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Osmanlıspor - Villarreal karşılaşması için Ankara’ya gelen Bakambu, Bursaspor’un kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“Bursaspor’a dönmeyi çok isterim”

Kariyerinde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden Bakambu, “İspanya ligi zor olsa da alıştım. Çok güzel bir sene geçirdim ve çalışmalarım devam ediyor. Henüz 25 yaşındayım. Tam olarak hayallerimi gerçekleştirmiş sayılmam ama kariyerimde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalışıyorum. İspanya’da Bursaspor’u takip ediyorum. Çünkü orada arkadaşlarım var. Bursa’da taraftarları çok özledim. Çünkü oranın atmosfer daha farklıydı. Bursaspor taraftarının atmosferi her zaman daha güçlüydü. Onlara çok teşekkür ediyorum. En büyük Bursaspor. İleride Bursaspor’a dönmeyi çok isterim. Bu hikayenin tamamlanmamış olduğunu düşünüyorum. Burada henüz kupa kazanamadık. Umarım bir daha ki gelişimde kupa alırız ve ben de Bursaspor yoluna devam etmiş olurum” dedi.

Mesut Alan