Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek tarih aralığında ve kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklardır" denildi.