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Bakan açıkladı! FETÖ soruşturmasında kaç kişi tutuklandı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ NTV'de soruları yanıtlıyor. Bozdağ 15 Temmuz'dan bu yana 32 bin civarında insanın tutuklandığını belirtti.

Bakan açıkladı! FETÖ soruşturmasında kaç kişi tutuklandı?

28 Eylül 2016 10:17

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adil Öksüz’ün MİT ajanı olmadığını, bu iddianın FETÖ’nün propagandası olduğunu söyledi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bozdağ, “Adil Öksüz MİT ajanı falan değil. Bu bir akıl karıştırma, FETÖ’nün Türkiye kamuoyuna sunduğu bir propagandadır” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi gittiği iddiasıyla ilgili ise Bozdağ, “Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getirene getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım” diye konuştu. 


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"70 bin kişi civarında kişiyle ilgili işlem yapıldı. 32 bin civarında da tutuklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Yeni tutuklananlar olabileceği gibi, tutuklananlardan adli kontrolle serbest bırakılanlar ya da serbest bırakılanlar olabilir. Yargılamanın nasıl yapılacağı tam olarak belli değil. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörist başı Fetullah Gülen’in ABD’de tutuklanmasıyla ilgili talebe bir iki gün içinde yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturması kapsamında şu ana kadar bin 500 kadar infaz koruma memurunun görevden el çektirildiğini ifade ederek, “FETÖ'yle bağlantısı olabileceğini değerlendirdiğimiz kim varsa gerekli işlemler yapılıyor. Devlet bunlarla ilgili tedbirleri alıyor. Hatta uçakla ve helikopterle bile gelecek saldırılara karşı tedbirler alındı. Şu anda Sincan'da ve Silivri'de uçuşa izin verilmiyor. Buralara hava savunma sistemleri kurduk. Aynı şekilde oralarda görevli olan jandarmanın da aldığı görevler var. Her türlü tedbir detaylı bir şekilde düşünülüyor. Cezaevlerinin içinde de dışında da her türlü tedbir alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir" dedi.

"ABD TUTUKLAMA TALEBİNE YÖNELİK BİLGİYİ 1-2 GÜN İÇİNDE VERECEK"

Delillerin darbe girişiminin Fetullah Gülen’in emriyle yapıldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bozdağ, “Biz daha önceki 4 suçtan iadesini ve acilen tutuklanmasını talep ettik. Aramızdaki iade sözleşmesinin 9. maddesine göre ABD Fetullah Gülen'i tutuklamak zorunda. Tutukladıktan sonra bizden ek belge talep edebilir. İkinci olarak biz 15. Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara'nın verdiği tutuklama kararını da ilettik. Karar acil tutuklanmasını gerektiğini ve gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptığımız ikili görüşmede darbe girişimiyle ilgili kendilerine somut deliller gelmeye başladığını ifade etti. Onlar değerlendirmemizin sonucunu 1-2 gün içerisinde ileteceklerini ifade ettiler" diye konuştu. 


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