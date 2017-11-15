Bakan açıkladı! Sivas sanayi sitesi taşınıyor

Bakan’ın açıklamasının ardından açıklama yapan STSO Başkanı Osman Yıldırım, Sivas’ın ilk sıraya alınmasının Sivas için önemli olduğunu belirterek, “Sivas’ın en önemli gündemlerinden birisi eski sanayi sitesiydi. Şehrin içerisinde kalmıştı. Şehirleşme açısından çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Hem de içerisinde ki esnaf açısından verimli olmayan bir konumdaydı. Biz yaklaşık 10 yıl önce; hem eski sanayi sitesinin, hem dağınık olan 4 Eylül sanayi sitesinin hem de yeni sanayi sitesinin bir alana toplanması, fiziki şartları uygun, çağımıza uygun iş yerlerinin kurulması ve bunun yanında Sivas’ın muhtelif yerlerinde olan ticaret alanlarının da oraya taşınması için bir çalışma başlatılmıştı.”dedi.

Geride kalan 10 yıl içerisinde sanayi sitesinin şehir dışına taşınması ile ilgili bir çok çalışmaları olduğunu belirten Yıldırım, “Bu süreç içerisinde çeşitli komisyonlar kuruldu. Yer çalışmaları yapıldı. Son olarak ise ilgili STK’ların da içerisinde olduğu 15 Temmuz Sanayi ve Ticaret Merkezi Kooperatifini kurduk. Müracaatlarımızı yaptık. AR-GE çalışmalarımızı sürdürdük. Biz bu çalışmalarımızı yaparken Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığımız aldığı karar ile şehir içerinde kalmış benzer iş yerlerinin de şehir dışına taşınması için bir takım destekler açıkladı. Bu konuda da alt yapısı en hazır olan il Sivas olduğu için, bugün sayın bakanımız açıkladı. İlk olarak Sivas’tan başlanılacak. Buda Sivas’ın açısından önemli olacak.”dedi.

Sivas’ta şehir içerisinde bulunan eski sanayi sitesinin taşınması için ilk çalışmalar geçtiğimiz yıllarda başladı. Bir çok dükkan boşaltılarak yıkıldı. Eski sanayi sitesinde kalan esnaf ise taşınmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Eski sanayi sitesi esnafı, alınan karardan memnun olduklarını belirttiler.

Veysel Korkmaz - Onur Erden