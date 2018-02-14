Bakan açıkladı! TEOG bu yıl yapılacak mı?



Bakan Yılmaz, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili olarak Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün bir yönetmeliğimiz yayımlandı. Bu yönetmelik aslına bakınca bu yıl uygulayacağımız sistemi de açıklayan sistem. Merkezi sınavı ne olduğunu, merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde konuldu. Geçici madde şunu söylüyor. Diyor ki bu zamana kadar bir önceki usulle okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Bu yıl TEOG olmayacak. Adresi dayalı yerleştirme evlere en yakın okul sistemini dikkate alaraktan diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım yüzde 10 gibi bir öğrencimiz merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. Dolayısıyla TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir" dedi.

"Adres değişirse okul da değişir"

Yılmaz eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği iddialarının doğru olmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Eski sistemle girenler eski sistem uygulanacak. Nedir o ? Kendi puanı hangi okula yetiyor o okula ancak yerleşebilir. Kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistemde adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise çok az sadece yüzde 10 fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okullarıyla, teknik okullar bu kapsamdadır bu da yüzde 10'na tekabül ediyor. Bir çelişki, bir anlaşmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul. Yani adam şunu söylemesin TEOG sistemini kaldırdınız o halde bende evimin yanındaki okula kaydedeyim demesin diye buda farklı bir karışıklığa, farklı bir haksızlığa yol açacağına düşündüğümüzde eski sisteme tabi olanlar eski sistemle okullarına devam edecekler. Yeni öğrencilerse yeni sisteme tabi olacaklar. Ona uygun şekilde de okul değişiklikleri de yapılabilecek."