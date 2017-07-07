Bakan açıkladı! Yüzbaşı Üçöz'ü şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Siirt'in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği yapan Mehmet Kocabey'in makam aracının geçişi sırasında önceden PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesine ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Bir yol kontrolü yapabilmek, oradaki inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya gitmek üzereyken yola döşenen EYP patlayıcı ile zarar verilmek istendi. Kaymakamımız ve personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Özellikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay olur olmaz kendisiyle konuştuk, gayet sağlığı yerinde. Valimiz de hemen yanıbaşımızda. Vali Bey de başka yere intikal etmek üzereydi, olay olunca hemen oraya geçtiler. Terör örgütüne karşı yürütülen bu büyük mücadelede hem sabrımızı zorlamaya hem de ortaya koymuş olduğumuz bu kararlılığı etkilemeye çalışacaklardır. Bunlar beklediğimiz şeylerdir ama ne kararlılığımızda ne de sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır" cevabını verdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"20 Haziran'da yine Hakkari'de çok iyi bir yetişmiş vatan evladını kaybetmiştik, Murat Üçöz yüzbaşımız. Çukurca Jandarma Komando Taburumuz bu gece yapmış olduğu bir operasyonla birlikte fail olan iki kişiyi etkisiz hale getirdi, yani yüzbaşımızın da kanı yerde kalmamış oldu. Biz büyük bir devlet ve milletiz."

Bu olayda da operasyonun hemen başladığını anlatan Soylu, "Faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Onlar da bulunacaktır, onların da gereği yerine getirilecektir" diye konuştu.

Uğur Kan Yüksek