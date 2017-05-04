Bakan Ağbal: 14 yılda yapılan özelleştirme tutarı 71 milyar dolar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 hissesinin Zülfikarlar Holding’in iştiraki olan Turkuaz Petrol'e devri için düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Ağbal, söz konusu özelleştirme ile devletin dağıtım sektöründen tamamen çekilmiş olacağını belirterek, "Akaryakıt sektöründe tam manası ile özel sektörün etkin olduğu bir piyasa yapısını da kurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, son 14 yılda gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarındaki tutarın 71 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, "Piyasa ekonomisinin işlemesine katkı sağlayacak reform niteliğindeki uygulamalara da bu dönemde yapmış olduk" şeklinde konuştu.

"Özelleştirme uygulamalarında halka arzı da bir yöntem olarak kullanacağız"

Bundan sonraki süreçte de özelleştirmelerin aynı kararlılıkla devam edeceğine dikkat çeken Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kendisine yüklenen görev ve yetkisini önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde de kullanmaya devam edecek. Şu anda ÖİB'nin portföyünde bulunan şirketlerin bazen blok satışı, bazen de halkı arzı olabilir. Farklı yöntemler ile özelleştirme uygulamalarına devam edeceğiz. ÖİB'nin portföyünde gerek reel sektör şirketleri var, gerek finansal piyasalarda işlem yapan şirketler var. Bütün bu şirketlerle ilgili olarak ÖİB önümüzdeki dönemde bu çalışmalarını artırarak devam edecek. Yeni dönemde halen programda olmayan ancak programa alınabilecek uygulamalarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orada da farklı alternatifler gündemde, özellikle projeye dayalı yeni değer oluşturacak farklı özelleştirme uygulamalarını önümüzdeki dönemde inşallah kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konuda ÖİB ilgili kamu idareleri ile gerekli çalışmaları yapıyor. Özelleştirme uygulamalarında halka arz yöntemini de önemli bir alternatif olarak görüyoruz. Bu konuda da ÖİB'e farklı alternatiflerde çalışma talimatı verdim. İnşallah o konularda da çalışmalar belli bir noktaya geldiğinde de özelleştirme uygulamalarında halka arzı da bir yöntem olarak kullanacağız."

Ağbal, referandum sonrasında piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelere vurgu yaparak, "2017 yılı ekonomimiz için daha başarılı daha büyümenin yukarıda olduğu bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

2016 yılında birçok olumsuz gelişmeye rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 3 civarında büyüdüğünü söyleyen Ağbal, bütün risklere rağmen ekonomik temellerin sağlam olduğuna dikkat çekti. Bakan Ağbal, 2017 yılında ise yüzde 4 üzerinde bir ekonomik büyümenin öngörüldüğünü dile getirdi.

Benan Özben



