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Bakan Ağbal açıkladı! Özelleştirilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker fabrikalarındaki geçici işçilerle ilgili soru üzerine, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği ama özelleştirilecek” dedi

Bakan Ağbal açıkladı! Özelleştirilecek

01 Kasım 2017 09:59

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 bütçesi üzerindeki görüşmelerde şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin durumuna ilişkin soruya, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği. İşçi arkadaşlarımızın hassasiyetlerini biliyoruz. İşçilerimiz, sendikalarımızla şeker fabrikalarının daha da büyümesi için çalışmalar yapacağız. Tabii özelleştirme de yapacağız” dedi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, 2018 yılında 10 milyar lira olarak öngörülen özelleştirme gelirlerinin 6-7 milyar lirasının önceki dönemlerde gerçekleştirilen özelleştirmelerin taksitlerinden oluştuğunu vurgulayan Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında Maliye olarak şu ana kadar toplam 30.7 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini açıkladı. SGK’nın yeniden yapılandırma kapsamındaki alacak taksitlerinin ekim ayına ertelendiğini anımsatan Ağbal, SGK’nın da 9 milyar liralık tahsilat yaptığını söyledi.

‘VARLIK BARIŞI SERVET AFFI DEĞİL ’

Ağbal, Varlık Barışı kapsamında yurda giren para tutarına ilişkin soru üzerine, bunu bir servet affı olarak görmediklerini belirterek, “Bankalardan rakam toplamadık. Çünkü vergi almıyoruz” dedi.

‘TAŞERON İÇİN ÖNÜMÜZDE 2 AY SÜRE VAR’

Ağbal, kamuda çalışan yüzbinlerce taşeron işçinin beklediği düzenlemeye ilişkin ise şöyle konuştu: “Çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu, modeline karar verecek. Önümüzde iki ay süre var.”

Etiketler: naci ağbal

 

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