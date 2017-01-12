Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Ağbal: Afrika kıtasında açmış olduğumuz büyükelçilik sayısı 39’a ulaştı

Bakan Ağbal: Afrika kıtasında açmış olduğumuz büyükelçilik sayısı 39’a ulaştı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “2003 yılında Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar dolar civarındaydı. Bugün gelinen noktada Bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı” dedi.

Bakan Ağbal: Afrika kıtasında açmış olduğumuz büyükelçilik sayısı 39a ulaştı

12 Ocak 2017 14:33

Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı gerçekleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Tanzanya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı H. E. Charles J. P. Mwıjage bir araya geldi. İki ülke arasında toplantı tutanağı imzalandı. Programda konuşan Bakan Ağbal, “Bugün imzaladığımız anlaşma iki ülke arasında ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Tanzanya Cumhurbaşkanına ziyaret etmek üzere Tanzanya’ya gidecekler. Bu görüşmeler iki ülke arasındaki tarihi, ekonomik ve siyasi ilişkiler daha da derinleşecek ve gelişecektir” ifadelerine yer verdi.
Bakan Ağbal, hükümet olarak, 2003 yılından itibaren Afrika kıtasına özel bir önem verdiklerini kaydederek, bu politikayı sürdüreceklerini bildirdi. Ağbal, Afrika kıtasının gelişimine ilişkin, “İçinde bulunduğumuz 100 yılda Afrika kıtası ekonomik gelişmesi, kalkınması ile bütün dünya bakımından bir çekim merkezi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bugün gelinen noktada bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı”
Ülke olarak Afrika kıtasına ilgimizin temelinde bu kıtada ekonomilerinin gelişmesi, refahlarının artması ve dünya hasılası içinde daha fazla pay almalarıdır” diyen Bakan Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“ Son 14 yılda Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler önemli ölçüde gelişti. 2003 yılında Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar dolar civarındaydı. Bugün gelinen noktada Bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı. Türkiye olarak bu dönemde Afrika kıtasına Türk şirketlerin yapmış olduğu yatırım tutarı 6 milyar doları aştı.Bu dönemde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Afrika kıtasına Türk müteahhitleri tarafında yapılan proje tutarı da 58 milyar doları aştı. Bu dönemde Afrika kıtasındaki ülkeler ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine de özel bir verdik. Bu çerçevede bugün Afrika kıtasında açmış olduğumuz büyükelçilik sayısı 39’a ulaştı. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için 26 ülke ile de ticaret müşavirliği açtık. Türk hava Yolları son yıllarda Afrika kıtasına olan uçuşlarda bir hamle yaptı. Bugün itibarı ile Türk Hava Yolları Afrika kıtasında 31 ülkeden 48 noktaya uçuş seferi düzenliyor.”

Bakan Ağbal, 2005 yılında Afrika kıtası ile ticaret hacminin 30 milyon dolar civarında olduğuna değinerek, “2015 itibari ile 150 milyon dolara çıkmıştır. Ancak bu rakamlar ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Hedefimiz ticaret hacmini dengeli bir şekilde arttırmak olmalıdır.

“Bu tutanak iki ülkenin son dönemde hız kazanan ikili ilişkilerinin bir üst seviyeye ulaşmasında etkili olacaktır”
“Türkiye-Tanzanya Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer veren Bakan Ağbal, “Bu tutanak iki ülkenin son dönemde hız kazanan ikili ilişkilerinin bir üst seviyeye ulaşmasında etkili olacaktır. Bu toplantı Tarımdan, sanayiye her alandaki işbirliğimizin daha fazla nasıl geliştirileceğine yönelik bir yol haritası çizecektir” açıklamasında bulundu. 

Benan Özben

Etiketler: afrika, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç