Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı gerçekleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Tanzanya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı H. E. Charles J. P. Mwıjage bir araya geldi. İki ülke arasında toplantı tutanağı imzalandı. Programda konuşan Bakan Ağbal, “Bugün imzaladığımız anlaşma iki ülke arasında ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Tanzanya Cumhurbaşkanına ziyaret etmek üzere Tanzanya’ya gidecekler. Bu görüşmeler iki ülke arasındaki tarihi, ekonomik ve siyasi ilişkiler daha da derinleşecek ve gelişecektir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Ağbal, hükümet olarak, 2003 yılından itibaren Afrika kıtasına özel bir önem verdiklerini kaydederek, bu politikayı sürdüreceklerini bildirdi. Ağbal, Afrika kıtasının gelişimine ilişkin, “İçinde bulunduğumuz 100 yılda Afrika kıtası ekonomik gelişmesi, kalkınması ile bütün dünya bakımından bir çekim merkezi olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bugün gelinen noktada bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı”

Ülke olarak Afrika kıtasına ilgimizin temelinde bu kıtada ekonomilerinin gelişmesi, refahlarının artması ve dünya hasılası içinde daha fazla pay almalarıdır” diyen Bakan Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“ Son 14 yılda Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler önemli ölçüde gelişti. 2003 yılında Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar dolar civarındaydı. Bugün gelinen noktada Bu rakam 20 milyar dolara yaklaştı. Türkiye olarak bu dönemde Afrika kıtasına Türk şirketlerin yapmış olduğu yatırım tutarı 6 milyar doları aştı.Bu dönemde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Afrika kıtasına Türk müteahhitleri tarafında yapılan proje tutarı da 58 milyar doları aştı. Bu dönemde Afrika kıtasındaki ülkeler ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine de özel bir verdik. Bu çerçevede bugün Afrika kıtasında açmış olduğumuz büyükelçilik sayısı 39’a ulaştı. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için 26 ülke ile de ticaret müşavirliği açtık. Türk hava Yolları son yıllarda Afrika kıtasına olan uçuşlarda bir hamle yaptı. Bugün itibarı ile Türk Hava Yolları Afrika kıtasında 31 ülkeden 48 noktaya uçuş seferi düzenliyor.”

Bakan Ağbal, 2005 yılında Afrika kıtası ile ticaret hacminin 30 milyon dolar civarında olduğuna değinerek, “2015 itibari ile 150 milyon dolara çıkmıştır. Ancak bu rakamlar ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Hedefimiz ticaret hacmini dengeli bir şekilde arttırmak olmalıdır.

“Bu tutanak iki ülkenin son dönemde hız kazanan ikili ilişkilerinin bir üst seviyeye ulaşmasında etkili olacaktır”

“Türkiye-Tanzanya Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer veren Bakan Ağbal, “Bu tutanak iki ülkenin son dönemde hız kazanan ikili ilişkilerinin bir üst seviyeye ulaşmasında etkili olacaktır. Bu toplantı Tarımdan, sanayiye her alandaki işbirliğimizin daha fazla nasıl geliştirileceğine yönelik bir yol haritası çizecektir” açıklamasında bulundu.

Benan Özben