Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) 22’nci Olağan Genel Kurulu Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bine yakın mali müşavirin katılımıyla Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirildi. “Bu ülkede ekonomide de güçlü olacağız. Güçlerimiz birleştireceğiz ve ekonomide yakalamış olduğumuz bu istikrarı daha da pekiştireceğiz” diyen Bakan Ağbal, konuşmasında şunları kaydetti: “Son14 yıldır ekonomide çok önemli dönüşümleri hep beraber yaşadık. Hepimiz kuşak olarak yüksek enflasyonlarla büyüdük. Yüksek enflasyonlara alıştık. Şimdi düşük enflasyon ortamında yaşıyoruz ve bundan memnunuz. Enflasyon demek adaletsiz gelir dağılımı demektir. Dolayısıyla uzun dönemli baktığınız zaman ekonomide yaşadığımız bu istikrar hepimiz için çok değerli.”

Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 3.9 büyüme sağladığına vurgu yaparak, “Türkiye ekonomisi ilk yarıda yakaladığı büyüme oranı itibari ile en başlarda yer alan bir ülke. Dolaysıyla ekonomimize makro uluslararası karşılaştırmalarla baktığımızda, ekonomimizin geneli iyi durumda, sağlam durumda. Herhangi bir şekilde gündelik veya bir takım dalgalanmalardan yola çıkarak ekonomimizle ilgili bir karamsarlığa kapılmaya gerek yok” diye konuştu.

“Bütün bu koşullar içerisinde 2016 yılında yüzde 3.2 gibi bir oranla kapayacağız”

Üretimin ve yatırımların arttırılması ile finansal imkânların genişletilmesi noktasında hükümet olarak bu yıl içerisinde önemli kararlara imza attıklarının altını çizen Bakan Ağbal, “Bu yılın en önemli karakteri devam eden yüksek büyüme oranı. Düşen enflasyon ve sürdürülebilir cari açık sürecini yaşamış olmamız. Bütün bu koşullar içerisinde 2016 yılında yüzde 3.2 gibi bir oranla kapayacağız” ifadelerine yer verdi. Bakan Ağbal, 2017-2019 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Programa ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Bu programda Türkiye’yi ekonomik olarak daha da ileriye taşıyacak kapsamlı ayakları yere basan ekonomide istikrara vurgu yapan her şeyden önemlisi büyümeyi önceleyen bir program hazırladık. Türkiye olarak global gelişmeler içerisinde gerçekten büyümeyi önceleyen orta vadeli bir programı ortaya koyduk.”

Bakanlık olarak önemli bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştıklarına vurgu yapan Bakan Ağbal, “Vergi harcamaları raporu yayınladık. Bu son derece önemli ülkelerin sosyal amaçlarla, ekonomik amaçlarla uyguladıkları vergi indirimleri var” ifadelerini kullandı. Ağbal, yayınlamış olan vergi harcama raporunda ortaya konulan rakamlara göre 2017 yılında 102 milyar lira vergiden vazgeçmiş olduklarını dile getirdi.

“Katma değer vergisi oranlarına dokunamam”

Bakan Ağbal, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı’nın Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ilişkin talebine şu değerlendirmeyi yaptı: “Katma değer vergisi oranlarına dokunamam bu başka bir şey KDV oranları yüzde 18 biz bunu yüzde 8’e 1’e indirdiğimiz zaman sürekli sistem bozuluyor. Onun için bana müsaade ederseniz katma değer vergisi oranları ile ilgili talebi çok önemli karşılayamayacağım.”