Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz Eylül ayı başlarında açılan Vatan İhtisas Vergi dairesini ziyaret etti. Ziyarette çalışanlarla birebir görüşüp işleyiş hakkında bilgiler alan Bakan Ağbal, tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret sonrasında besın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağbal, KDV iadelerinin önemli miktarlara ulaştığını ifade ederek, "Her yıl yapılan KDV iadesi tutarı gerçekten önemli miktarlara ulaşılıyor. 2015 yılında 32.7 milyar lira Katma Değer Vergisi iadesi yapmıştık. 2016 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğumuz iade tutarı ise 26 milyar lira. Katma değer vergisi iadesi tutarı, birçok kurumun bütçesinden daha fazla bir harcama. KDV iadelerinin etkin bir şekilde yapılması, doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Bu sene ilk 9 ayda ihracat iadesi olarak 16,8 milyar lira iade yaptık. Yani ihracatçılarımız Gelir İadesi Başkanlığı'na yapmış oldukları müracaat üzerine bugüne kadar, ilk 9 ayda 16,8 milyar ödeme yaptık. Yine KDV sistemine uygulama var. Bu kapsamda da yaklaşık 1.7 milyar lira iade yaptık" diye konuştu

"2015 yılında 760 bin dosya sonuçlandırdık"

2015 yılında sonuçlanan dosya rakamlarını açıklayan Ağbal, "2015 yılında 7 milyarlık iade yaptık. Bu kapsamda da 760 bin dosyayı sonuçlandırdık. 2016 yılının ilk 9 ayında ise şu ana kadar 597 bin dosyayı sonuçlandırmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar sonuçlandıracağımız dosya sayısının 800 bini bulmasını bekliyoruz" dedi.

KDV iadelerinin kaç günde alınacağı ile ilgili polemikleri de sonuçlandıran Ağbal, "Aşağıdaki vergi dairemiz 7 günde KDV iadesi yapıyor. Ankara’da 10 gün de oluyor iade. Vatandaşlar zaman zaman diyor ki, ‘siz öyle diyorsunuz ama ben o kadar günde alamadım’. Tabii ki her mükellefin kendi durumuna göre farklılık arz eden günler olabilir ama genelde belgeleri tamam olan bir mükellefimize aslında çok hızlı bir şekilde iadesini yapabiliyoruz. Bizim büyük ölçekli işletmeler Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 5 günde, yani Türkiye'nin en büyük mükelleflerini takip eden başkanlıkta 5 günde iadelerini alabiliyor mükellefler" şeklinde konuştu.

"Türkiye genelinde bugüne kadar vergi yapılanması tahsilat tutarı 951 milyon lira"

Maliye'ye olan borçların yapılandırılmasına ilişkin son ödeme gününün 31 Ekim olduğunun altını çizen Ağbal, bu kapsamda da yapılan başvurulara ve işlemlere yönelik son rakamları paylaştı. Bakan Ağbal, "Vatandaşlarımızın bu kanun hakkında bilgilendirilmesi kapsamında, Gelir İadesi Başkanlığı'mızın yoğun bir tanıtım kampanyası var. Bu yeniden yapılandırma kanunu mükellefler için gerçekten tarihi bir fırsat. Özellikle geçmişe yönelik vergi borcu olan vatandaşlarımız borçlarını adeta ana parayı ödeyip çıkabiliyor. Yapılandırma kapsamında bugün itibari ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'mıza 513 bin 154 mükellef başvurmuş. Bu kanun kapsamında 9,4 milyar lira alacak İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı tarafından yeniden yapılandırılmış. Bu kapsamda da bugüne kadar 477 milyon lira tahsilat yapılmış. Türkiye genelinde almış olduğumuz başvuru sayısı, 3 milyon 786 bin. Yapılandırılan alacak tutarı 31,3 milyar lira, Türkiye genelinde bu kapsamında bu kapsamda yapılan tahsilat tutarı ise 951 milyon. Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 59’unun internet vergi dairesinden almışız" diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Delice-