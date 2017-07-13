Bakan Ağbal: 'Milletin malı millete döndü'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinin açılışını yaptı. İstiklal Caddesinde düzenlenen törende konuşan Bakan Ağbal, binanın 15 Temmuz’dan önce Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) ait olduğunu ve ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde binaya devletin el koyduğunu kaydetti. Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Bugün burada açmış olduğumuz Aile Yaşam Merkezi binası, bina olmasının ötesinde bir anlam da taşıyor. Bu bina 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yapmış olduğu soruşturmalar sonucunda FETÖ terör örgütüne ait olduğu, FETÖ terör örgütüne mensup kurum ve kuruluşların mülkiyetinde olduğu bir bina olarak tespit edildi. Dolayısıyla bu çerçevede ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde bu binaya devlet olarak el koyduk. Ben bu kanunlar uygulamaya ilk girdiğinde Türkiye geneli için söylemiştim bu binalar esasen milletten toplanan paralarla yapılmıştı, milletin malıydı. İşte bu gördüğünüz bina bugün millete döndü. Milletin malı millete döndü. Bu açıdan da bu binanın bugün Aile yaşam Merkezi olarak açılması apayrı anlam ve mana taşımaktadır. İnşallah bütün vatandaşlarımız bu binada alacakları hizmetlerle inşallah büyük memnuniyet duyacaklar."

"O gece Türk milleti bir defa daha büyük bir destan yazdı"

Konuşmasında 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimine değinen Bakan Ağbal, "Bundan bir yıl önce alçak FETÖ terör örgütünün asker kıyafeti giymiş hain mensupları bu ülkede hain bir darbe girişimi yapmaya kalktılar. Bunlara asker demek asla mümkün değil. Bizim askerimiz ordumuz bu milletin bekçisidir, ve bu millete hizmet etmektedir. Ordumuz bugün içeride dışarıda milletimizin birliği ve beraberliği için, milletimizin bütünlüğü için gece gündüz canı pahasına çalışmaktadır ve biz o ordumuzla gurur duyuyoruz. O gece görev yaptıkları kışlalardan çıkarak millete silah çeken, tankla, topla, tüfekle ki onlar milletin malıdır millete ateş açan o hainler sadece ve sadece asker üniforması taşıyan teröristlerdir. Ve o gece milletçe bir kurtuluş destanını hep beraber yazdık. Çanakkale ruhunun bu topraklarda asla kaybolmadığını, asla yok olmadığını, dipdiri bir kor halinde adeta volkan gibi patlamak üzere beklediğini o gece bütün millet içeride dışarıda yedi düvele gösterdi. Milletçe sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokakları, meydanları, hava limanlarını doldurduk. Askeri kışlaların önüne geçtik o kışladan çıkıp millete silaha çeken o hainlere karşı millet tek vücut oldu. O gece Türk milleti bir defa daha büyük bir destan yazdı" ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede inşallah ihalesine çıkacağız"

Salyazı’na yapılması planlanan havalimanına ilişkin de bilgi veren Bakan Ağbal, havalimanının inşasıyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararının yayımlandığını bildirdi. Bakan Ağbal "7 Haziran’da da 1 Kasım’da da Bayburt ve Gümüşhane’ye bir havaalanı sözü vermiştik. Dolayısıyla bu konuda da ben sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Yüksek Planlama Kurulu üyelerimize, sayın vekilimize ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü Bayburt Gümüşhane Salyazı havalimanının inşasıyla ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayınlandı. Şu anda Ulaştırma Bakanlığımız ihale hazırlıklarını yapıyor. Sayın Başbakanımız, sayın Ulaştırma Bakanımız ve ben de Maliye Bakanı olarak projeyi yakından takip ediyoruz. En kısa sürede inşallah ihalesine çıkacağız. Sayın Ulaştırma Bakanımız projenin bitiş tarihine ilişkin de bir takvim ortaya koydu. Ama biz biliyoruz ki, AK Parti hükümetlerini diğer hükümetlerden ayıran en önemli özellik nedir? Açıkladığı takvimi geciktirmez erkene alır. Dolayısıyla Bayburt Gümüşhane Salyazı Havalimanı da inşallah öngörülen takvimden daha erken açılacak" dedi.

Beşir Kelleci