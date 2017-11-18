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Bakan Ağbal: Nitelikli göçmenlerin Türkiye'ye çekilmesi lazım

Bayburt Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümede bu ivmeyi daha da yukarıya çekebilmesi için özellikle nitelikli göçmenlerin Türkiye'ye çekilmesi lazım" dedi.

Bakan Ağbal: Nitelikli göçmenlerin Türkiyeye çekilmesi lazım

18 Kasım 2017 16:21

Bakan Ağbal, Baberti Külliyesi Konferans salonu’nda düzenlenen programda "Global Yeni Trendler" başlıklı sunum yaptı. Tüm kıtalarda yaşanacak nüfus değişimlerine ilişkin verilere ilişkin bilgi veren Ağbal, Cumhurbaşkanının en az üç çocuk vurgusuna dikkat çekti.

Ağbal, "Cumhurbaşkanımız her zaman ifade ediyor; en az üç çocuk. Zaman zaman AK Parti'nin vizyonunu, hükümetimizin vizyonunu veya hükümetimizin ortaya koyduğu programları anlayamayanları, bu global trendleri yakalayamayanlar olarak gördüğümü söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın doğurganlık oranıyla ilgili üstüne basa basa vurguladığı konu, grafikte o kadar çarpıcı ki. Türkiye eğer doğurganlık oranlarını yukarıda tutabilirse bugün sahip olduğu genç nüfus avantajını koruyabilecek, yoksa yaşlılık olgusu her ülkede olduğu gibi Türkiye'yi de bekleyen önemli bir gerçeklik" dedi.

“Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümede bu ivmeyi daha da yukarıya çekebilmesi için özellikle nitelikli göçmenlerin Türkiye'ye çekilmesi lazım" diyen Bakan Ağbal şöyle devam etti:
"İtalya'da bugün öyle yerler var ki göçmen sayısı yerliden daha fazla hale gelmiş çünkü yaşlanma o kadar artmış ki. Gençler göçmüş o kasabada ekonomik hayatı ayakta tutabilmek için Afrika'dan göçmenler seçilerek getiriliyor. Onun için Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınmasının önündeki en önemli unsurlarından bir tanesi olan yaşlanma olgusunu telafi etmek üzere çok doğru, akılcı, yerinde, rekabetçi göç ve göçmen politikaları üretmek suretiyle bir demografik değişimden istifade etmemiz son derece hayati."

Beşir Kelleci 

 

 

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