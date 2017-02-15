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Bakan Ağbal: 'Ocak ayında bütçe 11,4 milyar TL fazla vermiştir'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ocak ayında bütçenin 11,4 milyar TL fazla verdiğini ifade ederek, 'Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar TL’ye ulaşmıştır" dedi.

Bakan Ağbal: Ocak ayında bütçe 11,4 milyar TL fazla vermiştir

15 Şubat 2017 13:42

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı ocak ayı bütçesini değerlendirdi. Ağbal, yazılı açıklamasında, "Ocak ayında bütçe 11,4 milyar TL fazla vermiştir. Faiz dışı fazla 18 milyar TL olmuştur" ifadelerine yer verdi. "Bütçe giderleri yılsonu hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir" ifadelerini kullanan Ağbal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

'Bu dönemde vergi gelirleri...

"Ocak ayında toplam harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar TL olmuştur. Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 oranında artarak ve 58,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 oranında artarak 48,4 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 oranında artarak 10,4 milyar TL olmuştur." 

Benan Özben

Etiketler: bütçe, naci ağbal


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