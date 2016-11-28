Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Bakan Ağbal, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını değerlendirdi.

“10 bine yakın eczanenin bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğu belirlenmiş oldu”

Eczacılarla ilgili yapılandırmaya ilişkin açıklama yapan Bakan Ağbal, “Eczacılara yüzde 4 oranında bir vergi ödemek koşuluyla yeniden yapılandırma imkanı getirmiştik, toplam 24 bin eczane başvurdu yani 4'te 1 oranında bir başvuru söz konusu. Elbette her eczane kendi stok durumuna göre bir değerlendirme yaptı. Bu kapsamda 10 bine yakın eczanenin bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğu belirlenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal, Doğu ve Güneydoğu belediyelerinden gelen başvurulara ve doğu bölgesinin yapılandırılmasıyla ilgili olarak ise çok fazla sayıda belediye başvurusunun söz konusu olduğunu bu sebeple bölgesel olarak belediyelerin Doğu, Güneydoğu veya Anadolu olarak dağılımına ilişkin bir çalışma yapmadıklarını belirtti.

“Yeniden yapılandırılan tutar gayet iyi”

Yeniden Yapılandırma Kanunu’nun 25 Kasım 2016 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarından uzatıldığını hatırlatan Bakan Ağbal, “Yeniden yapılandırma kanunu 25 Kasım 2016 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından uzatıldı. Yasanın amir hükmü Bakanlar Kurulu, bir kereye mahsus olmak üzere uzatma imkânı verdiği için bu uzatma imkânını kullanmış olduk. Genel itibari ile bakıldığında başvuru oranları ve yeniden yapılandırılan tutar gayet iyi” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ağbal, ne kadarlık bir vergi alacağından vazgeçildiğine ilişkin soruya ise, “Vergi alacağına bağlı faizlerden vazgeçtik. Vergi alacağının aslından vazgeçmedik” açıklamasında bulundu.

"30 Kasım tarihine kadar taksitle ödemeden vazgeçip geri peşin ödeme seçeneğine dönebilir"

İlk taksit netleşmiş ödeme tutarı 13 milyarlık bir ödemenin söz konusu olduğunu belirten Bakan Ağbal, “Taksitle ödeme seçeneğini seçen bir vatandaş 30 Kasım tarihine kadar taksitle ödemeden vazgeçip geri peşin ödeme seçeneğine dönebilir” şeklinde konuştu.

Vergisini düzenli ödeyen mükellefler için ise bir düzenleme yapıldığını belirten Bakan Ağbal, “Bir çalışma yaptığımızı daha önce ifade etmiştim Burada sadece yapılacak vergi indirimi oranının ve hangi, mükellefleri kapsayacağı konusunda gelir dairesi başkanlığımızın bir çalışması var” dedi.

Benan Özben