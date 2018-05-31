Bakan Ağbal: 'Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyüdüğünü açıkladı. Ağbal, “183 milyar liralık kamu alacağı var. Vergilerin 4’te 3’ünü sildik 4’te 1’i kaldı. Cezaları tamamen silip, gecikme faizi yerine de yurt içi ÜFE oranında bir ödeme alacağız. Geçmişe dönük gecikme faizi uygulanmayacak. Eğer yurt dışındaki varlığınızı Temmuz ayı sonuna kadar bildirimde bulup getirirseniz, vergi almayacağız” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ATO Meclisi Aylık Olağan Toplantısına katıldı. Ağbal, burada kamuya olan vergi, sosyal güvenlik prim borçları, trafik cezaları gibi birçok borcun yeniden yapılandırılması kanununa ilişkin sunum yaptı. Ağbal, kanunun işletmelerin kamuya olan borçların daha kolay ödenmesinin önünü açacağını dile getirdi. Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi anlamında da kanun kapsamında önemli düzenlemeler bulunduğunun altını çizen Ağbal, yurt içindeki ve dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması adına varlık barışı düzenlemesi yapıldığını da hatırlattı.

"183 milyar liralık kamu alacağı var"

Yeniden yapılandırma kapsamında Maliye Bakanlığının 119 milyar lira alacağının olduğunu belirten Ağbal, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) da 63 milyar lira alacağı var, dolayısıyla bu anlamda yaklaşık 183 milyar liralık bir kamu alacağının 36 aya kadar yapılandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Vergilerin 4’te 3’ünü sildik 4’te 1’i kaldı”

Cezalar açısından değerlendirildiğinde 31 Mart 2018'den önce kesilmiş cezaların düzenleme kapsamında olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, kesinleşmiş alacaklarda da ödeme kolaylığı sağlanacağını söyledi. Zamlardan 4’te 3’ünü sildiklerini böylece 4’te 1’inin kaldığını kaydeden Ağbal, “Vergi ihtilaflarının sonlandırılması noktasında da devlet ile mükellefler arasında yeni bir beyaz sayfa açmak istiyoruz. Aramızdaki ihtilaf vergi mahkemesinde bir şekilde devam ediyorsa, diyoruz ki cezaları tamamen silelim, vergide de yarı yarıya indirim yapalım” diye konuştu.

“Cezaları tamamen silip, gecikme faizi yerine de yurt içi ÜFE oranında bir ödeme alacağız”

Maliye’de incelemelerin bitmeyeceğini belirten Bakan Ağbal, “Şuanda devam eden 60 bin civarında vergi incelemeleri var. Bunları tabi ki bitireceğiz. Cezaları tamamen silip, gecikme faizi yerine de yurt içi ÜFE oranında bir ödeme alacağız. Yine bir başka önemli düzenleme ise matrah artırımı. Maliye sizin defter ve belgelerinizi geriye dönük 5 yıllık süre zarfında inceleyebilir. Maliye Bakanı şuan 2013 yılı dahil sizi defter ve belgelerinizi isteyebilir ve bir vergi bulursa da bunu ister. Mükelleflerimize bu kanun kapsamında çağrıda bulunuyoruz. Geçmişe dönük vergi beyanları artırabilirsiniz. Böylece geçmişe dönük olarak mükellefle devlet arasında bir vergi barışını da sağlamış oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Geçmişe dönük gecikme faizi uygulanmayacak”

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kanunda yer alan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Ağbal, konuşmasında şunları belirtti:

"İş ortamında zaman zaman kayıt dışı alış ve satışlar olabilir. Burada büyük bir imkan getiriliyor. Olur da malı almışsınızdır ama kayıtlarda yok. Burada biz diyoruz ki geçmişte alıp da halen işletmede olan bu mallara ilişkin eğer bir beyanda bulunursanız normalde alışta uygulanan yüzde 18 KDV oranını da istemiyoruz. Kayıt dışı alışlarınıza ilişkin beyanda bulunup malın bedelinin yüzde 10'una tekabül eden bir vergi öderseniz bunu kayıtlarınızda gösterebilirsiniz. Hiçbir ceza yok. Peki, benim aldığım mal yüzde 8'e tabi ise o zaman da yarısı oranında KDV ödeyeceksiniz. Kayıt dışı satışların vergisinin ödenmesi halinde de geçmişe dönük gecikme faizi uygulanmayacak. Matrah artırımı için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapabilirsiniz.”

Ağbal, vergi ve prim ile ilgili yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“Eğer yurt dışındaki varlığınızı Temmuz ayı sonuna kadar bildirimde bulup getirirseniz, vergi almayacağız”

Ağbal, varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların işletmeye dahil edilmesine imkan sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer yurt dışındaki varlığınızı Temmuz ayı sonuna kadar bildirimde bulup getirirseniz, vergi almayacağız. Yani yurt dışındaki varlığınızı vergisiz olarak getirebilirsiniz. Bu varlığı nerede kullandığınıza bakmıyoruz, yeter ki bu varlıkları Türkiye'ye getirmiş olun. Bunlar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet olabilir. Bu kapsamda 30 Kasım’a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. 'Bu para nereden kazanıldı' diye sorgulama yapılmayacak."

AK Parti olarak her zaman bu millete hizmet ettiklerini kaydeden Ağbal, hizmet etmeye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Ağbal, milletin hakem olduğunu söyleyerek, “Kimin iş yaptığını kimin yapmadığını çok iyi biliyorsunuz. Bizim yapacağımız daha çok işler var” dedi.

"Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü”

Vergi indirimleri yaptıklarını ve 15 Temmuz döneminde vergi gelirlerinden vazgeçmelerine rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 oranında büyüdüğünü belirten Ağbal, mali disiplinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. ATO üyelerinin taleplerini ve sorularını dinleyen Ağbal, bu kapsamda gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Ağbal, üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz sektörüne olan borçlarının ödenmesi konusunda da Hazine ile görüşeceğini imkan olması halinde bir an önce ödeme yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Ağbal, özel eğitim kurumlarından gelen KDV ve ÖTV indirim talepleri üzerine ise "KDV oran indirimi ve ÖTV indirimi konularına olumlu bakamıyorum. Bir taraftan da kamunun sağlam vergi gelirlerine sahip olması lazım. Eğitim ve sağlıkta KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürdük. Birçok ülkeye bakacak olursanız Türkiye'de sağlık ve eğitimde KDV oranları gerçekten düşük" ifadelerini kullandı. Taşeron şirketlerinin kıdem tazminatı yükü gibi taleplerini dile getirmesi üzerine ise Ağbal, bu konuda ATO ve ilgili bürokratlarla bir komite kurarak tüm sorunları masaya yatıracaklarını söyledi. Ağbal, kıdem tazminatlarının, yargı kararları nedeniyle sektöre rücu ettiğini anımsatarak, yasal düzenleme yaparak sektör lehine adım atacaklarını anlattı.

Bakan Ağbal, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın kendisine hediye takdim etmesinden sonra toplantıdan ayrıldı.