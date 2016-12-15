Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 Yılı Ocak-Kasım Dönemi bütçe değerlendirmesi yaptı. Ağbal, değerlendirmesinde bütçedeki güçlü performansın devam ettiğini belirtti. Kasım ayında bütçenin 10 milyar TL fazla verdiğini aktaran Ağbal, “2016 yılının ilk 11 aylık döneminde ise bütçe açığı 2,1 milyar TL olmuştur. Faiz dışı fazla ise Kasım ayında 13,9 milyar TL’ye, Ocak-Kasım döneminde 46,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kasım ayında bütçe gelirleri yapılandırmanın da etkisiyle güçlü bir performans sergilemektedir. 2016 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,6 oranında artarak 60,7 milyar TL, vergi gelirleri ise yüzde 37,2 oranında artarak 54,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Ocak-Kasım döneminde harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 510,7 milyar TL olduğunu belirten Ağbal, “2016 yılı için 56 milyar TL öngörülen faiz harcamaları yılın ilk 11 ayında 48,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri ise aynı dönemde yüzde 15,1 oranında artarak 508,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 12,4 oranında artarak 419,1 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 29,6 oranında artarak 89,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.