Bakan Ağbal’dan 'iyi niyetli' mükellefe müjde

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım A.Ş. Hisse Devri Töreni'ne katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in dün gerçekleştirdiği görüşmenin gündeminde 'domates' konusunun yer almasının sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya’ya ziyareti son derece stratejik son derece başarılı bir ziyaret olmuştur. İki ülkenin bölgedeki jeopolitik meselelere ilişkin karşılıklı görüşmeleri sonucunda önemli meselelerde tam bir anlaşma ve uyum sağlanmıştır. Son derece başarılı bir ziyarettir. Bu meselenin merkezine domatesi getirip koymak, çok doğru bir yaklaşım değil" yanıtını verdi.

"Salı günü Plan Bütçe Komisyonunda Yeniden Yapılandırma Kanunu'nun görüşmelerini başlatmak istiyoruz"

Bakan Ağbal, borç yapılandırmasına ilişkin tasarının ertelenmesi ile ilgili soruya ise, "Plan Bütçe Komisyonunda Yeniden Yapılandırma Kanunu’na ilişkin görüşmelere başlamak üzere gerekli koordinasyonları sağladık. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmede bir noktada torba yasa niteliğinde olan bu düzenlemeye başka ihtiyaç olan konularda da gerekli eklemelerin yapılmasını sağlamak üzere bir kanun teklifi çalışması yapılması kararına vardık. Bu konuda hükümet olarak gerekli çalışmaları yürüttük. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Belki bugün belki yarın verilecek kanun teklifi ile bu yapılacak yasal düzenlemenin kapsamı farklı konuları da farklı sektörleri de içerecek şekilde haftaya salı günü Plan Bütçe Komisyonunda Yeniden Yapılandırma Kanunu görüşmelerini başlatmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden Yapılandırma Kanunlarının yapılması ile sistemde zararlar meydana getirildiği ifade ediliyor" diyen Ağbal, "Biz bu noktada bakanlık olarak çalışmalar yürütüyoruz. Genel nitelikli Yeniden Yapılandırma Kanunlarını belirli aralıklarla çıkarmak yerine gerçekten zor durumda olan iyi gününde de yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler için kalıcı bir düzenlemenin doğru olacağını bunun yapısal bir düzenleme olacağını ifade ettim" diye konuştu.

İyi niyetli mükellefe müjde

Bakan Ağbal, iyi niyetli vergi mükellefine tecil şartlarında zorluk dereceleri dikkate alınarak taksitlendirmelerinin 36 aydan 60 aya çıkarılacağı müjdesini verdi. Ağbal, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bir borçlu borcunu ödeyemediğinde borcunu 36 aya kadar tecil edebiliyor. Fakat tecilden yararlanabilmek için aranan şartlar biraz ağır. Gerçekten zor durumda olan mükelleflerimiz gerek teminat gerek süre gerek faiz konusunda şartları karşılayamayabiliyor. Halbuki bu mükellef iyi gününde vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmiş, ama bir zorluk içine düştüğünde ise devlet tecil müessesesi ile vatandaşın bu talebini karşılayamıyor. Burada yapmış olduğumuz yeni öneride tecil müessesi noktasında yeni bir sistem getiriyoruz. Bir vergi mükellefi, en az 3 yıl süre ile vergi mükellefi ise geçmişe dönük bütün vergi beyannamelerini süresinde vermişse ve geriye dönük olarak borcu olamaması tercih sebebi fakat borcu varsa bu vergi borcunun vadesi de bir yıldan fazla değil, mükellefe tecil şartlarında kolaylık getiriyoruz. Taksitlendirme süresini 36 aydan 60 aya kadar erteleyebilme imkanı getiriyoruz. Burada getirdiğimiz düzenlemeden herkes aynı kolaylıkta yararlanacak anlamına gelmiyor. Zor durum derecelerine bağlı olarak kolaylıklar getiriyoruz. Normalde tecil müessesi 36 ay taksitlendirmeyi öngörüyor. 36 aydan 60 aya kadar arttırılmış süre uygulamasını kimler için yapacaksak bunları zorluk durum derecelerine göre belirleyeceğiz."

Ağbal, tecil faiz oranın yüzde 12 olduğunu hatırlatarak, zor durumda olan mükellef için bu oranın yüzde 12’den daha düşük uygulanabileceğini kaydetti. Bakan Ağbal, bundan yararlanabilecek mükellefler için "Hangi zorluk derecelerinde faiz konularının ne olacağını Bakanlar Kurulu yetkisi ile alacağız. Oranları Bakanlar Kurulunda belirleyeceğiz. Objektif kriterlere göre zorluk durumlarına göre farklı oranları uygulama yetkisi alıyoruz" dedi.

Söz konusu düzenlemenin ise vergiye gönüllü uyumu teşvik edeceğini kaydeden Ağbal, "Biz şu mesajı vermiş oluyoruz; ‘Eğer beyannamelerinizi zamanında verirseniz. Vergi borçlarınızı ödemekte titiz ve itinalı davranırsanız. Vergi borçlarınızı biriktirmezseniz, zor duruma düştüğünüz takdirde devlet olarak biz size gerekli kolaylıkları göstereceğiz’ " açıklamasında bulundu.

Ağbal, uygulamadan yararlanmanın şartının ise 3 yıl vergi mükellefi olmak ve bu 3 yıllık süreç içinde bütün vergi beyannamelerinin eksiksiz zamanında verilmesi olduğunu söyledi.

Emlak Bankası

Emlak Bankasına ilişkin soru üzerine Ağbal, "Tasfiye halindeki Emlak Bankası bilançosundaki birtakım yükümlülükleriyle birtakım varlıklarının mahsubuna ilişkin bir düzenleme yaptık. Şu anda yapmak istediğimiz ilgili yasalarda tasfiye halinde bir banka olarak öngörülen Emlak Bankası Anonim Şirketini bu tasfiye halinden çıkarmak bankanın tavsiyesini öngören hükümleri ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Ağbal, enflasyonla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun en önemli etkenlerden biri olan gıda için özel bir komitenin kurulduğunu hatırlatan Ağbal, 2017 yılında gıda enflasyonunu aşağıya çekecek konuların görüşüleceğini kaydetti. Ağbal, açıklamasında şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele, ekonomi politikamızın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Tam bir koordinasyon içerisinde enflasyonun tekrar tek hanelere inmesi için yoğun gayretlerimiz ve çalışmalarımız var. Özellikle enflasyon üzerinden önemli bir baskı merkezi oluşturan gıda fiyatları ile ilgili özel bir komite kurduk. Bu komitede alınan kararlara bağlı olarak ani fiyat dalgalanmalarını önleyecek bir takım kararları da uygulamaya koyduk. Önümüzdeki dönemde gıda komitesi olarak bir araya gelip, 2017 yılında gıda enflasyonunu aşağıya çekecek ilave tedbirler nedir o konuları da görüşeceğiz."

Benan Özben

