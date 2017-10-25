Bakan Ağbal'dan kamu-özel işbirliği konusunda açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu” konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı. Son yıllarda kamu mali yönetim alanında sağlanan başarıların aslında önemli sebeplerinden bir tanesinin de 2003 yılında yapılan yapısal değişim olduğunu belirten Ağbal, “5018 sayılı Kanun'un getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi tüm kamu kaynaklarının genel devlet hesaplarında toplanması, harcamaların bu genel devlet hesaplarından yapılması. Böylelikle ilk defa bütün devlet aygıtının mali hesaplarını bir arada görme ve gerçek bütçe açığı, bütçe dengesi, borç yükü nedir ilk defa görmeye başladık. Bugün gelinen noktada görüyoruz ki uluslararası standartlarla uyumlu bir kamu maliye yönetimi kontrol sistemini Türkiye olarak kurduk” diye konuştu.

Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yönetim kalitesini artırdığını söyleyen Ağbal, “Eğer bugün kamu maliyesinde bütçe açıklarının bu seviyeye kadar düşürülebildiysek, Türkiye’nin borç yükü bu kadar aşağı seviyelere gelebilmişse ve bütün bunları yaparken aynı zamanda da hizmet üretebildiysek yatırım yaptıysak, eğitimde, sağlıkta, altyapıda bu kadar ülkenin üretkenliğini, kalkınmasını sağlayacak önemli yatırımları hayata geçirmişsek bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu maliye hesapların son derece şeffaf ve açık olmasındandır. Özellikle birkaç konuda hala uluslararası standartlara uyum konusunda yapmamız gerekenler var. Zamanında uluslararası standartlarla tam uyumlu bir muhasebe sistemi, mali tablo üretimi ve bunların yayınlamasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin kısa vadede sağlıkta, eğitimde, altyapıda, ulaştırmada çok daha fazla yatırım yapmasına ihtiyaç var”

Türkiye olarak geleneksel olarak bütçeden kaynak ayırarak kamu yatırımlarının yapıldığını anlatan Bakan Ağbal, “Ama Türkiye'nin kısa vadede sağlıkta, eğitimde, altyapıda, ulaştırmada çok daha fazla yatırım yapmasına ihtiyaç var. Türkiye’nin geleceğe dönük 2023’e dönük çok daha üst düzey hedefleri var. Türkiye’nin daha rekabetçi olabilmesi için birçok alanda uluslararası karşılaştırmalarda daha iyi noktalara gelebilmesi için devletin bu yatırımları yapması gerekiyor. Burada geleneksel bütçe kaynakları dışında kamu-özel işbirliği projelerini de bu finansman yöntemini de devreye sokarak yatırımları hızlandırma yolunda hükümet olarak kararlılığımız var” açıklamasında bulundu.

“Türkiye ekonomisi yüksek oranda büyümeye devam edecek”

“Kamu-özel işbirliği projelerinde garanti verilmek zorundasınız” ifadesini kullanan Ağbal, “İleriye dönük olarak bu tür riskleri paylaşmazsanız, belirlemezsiniz o zaman kamu-özel işbirliğinin fiyatlama modeli de buna göre değişir. Ama biz şunu biliyoruz. Türkiye ekonomisi yüksek oranda büyümeye devam edecek. Türkiye’de refah, katma değer artacak ve geçmişte de yine hükümetimiz döneminde yapmış olduğumuz kamu-özel işbirliği projelerinde nasıl getiri beklemeden daha fazla olduğu için projelerde dönemin sonunda biz kazandıysak şu anda yapmış olduğumuz kamu-özel işbirliği projelerinde de orta ve uzun vadede kontrat döneminin tamamında Türkiye olarak biz kazanacağız" dedi.

“Muhasebe kayıtları ve bunların mali tablolara yansıtılmaları uluslararası standartlar ne diyorsa o şekilde yapıyoruz"

Önümüzdeki yıllarda da bütçeden kamu-özel işbirliği projelerinin gerektirdiği kaynakları koyacaklarını ifade eden Ağbal, "Zaman zaman tartışma konuları oluyor acaba bu projeler bütçelerde öngörülemez veya çok ağır yükler getiren projeler mi olacak diye. Bütün bu çalışmaları yaparken bu hesapları yapıyoruz. Bu konuda kendim müsteşarken ‘bu işi bizim muhasebeleştirmemiz lazım’ dedim. Kurumlar bu kamu-özel işbirliği projelerine girişirken ilk andan itibaren bizim Maliye Bakanlığı olarak proje fişi açıldığı anda bunun muhasebe kayıtlarını yapmamız lazım. Uluslararası muhasebe standartları ne diyorsa ona göre bunun standartlarını yapmamız lazım. Bununla ilgili talimat verdim, Devlet Muhasebe Standartları Kurulu gerekli standartları çıkarsın. Biz bu konuda gerekli muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeleri yapalım, ilgili kamu kurumlarından gerekli eğitimi ve desteği verelim bu muhasebe kayıtları da tutulmaya başlansın. Bugün bu çalışmalar karşılığını buldu. Şu anda Maliye Bakanlığında Muhasebat Genel Müdürlüğümüz belediyeler dahil tüm kamu-özel işbirliği projelerinin şu andaki devam eden süreç içerisinde muhasebe kayıtları ve bunların mali tablolara yansıtılmaları uluslararası standartlar ne diyorsa o şekilde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Aralık ayı içerisinde teknik çalışmaları bir noktaya getireceğiz"

Muhasebe altyapısının kurulması işini bitirdiklerini bildiren Ağbal, şunları kaydetti:

“Şu anda burada herhangi bir sıkıntımız yok. İkinci konu hükümet olarak bu projeleri hem sayı olarak hem de hacim olarak artırdığımız için haklı olarak yatırımcılar bu projelerin ileriki yıllarda kamu maliyesine getireceği yükler konusunda tereddüt içerisinde veya bilgi sahibi olmak istiyor. Bu amaçla Maliye Bakanlığı olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın temel amacı şu anda yürüyen kamu-özel işbirliği projelerini ileri ki yıllarda kamu maliyesine getirebileceği risklerin uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesi bunların yine uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanması ve bunların mali tablolara yansıtılarak veya kamuoyuna açık bir raporlamayla kamuoyuyla paylaşılması. Bu konuda Maliye Bakanlığı olarak koordine yaptığımız bu çalışmada Hazine Müsteşarlığımız, Kalkınma Bakanlığımız ve kamu özel işbirliği projelerini yapan ilgili kamu kurumlarımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bu yapacağımız çalışma uluslararası standartlarla metodolojilerle birebir aynı olacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla bir noktaya geldi.

Arkadaşlar gerekli bütün teknik çalışmaları yaptı, rapor taslaklarını üretti ve aşağı yukarı bu konuda kamuoyuyla paylaşılabilecek teknik düzeyde bir rapor hazırlandı. Aralık ayı içerisinde teknik çalışmaları bir noktaya getireceğiz ve bunlarda tamamlanır tamamlanmaz bu çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırız. Kamu-özel işbirliği kamuoyu ile paylaşılacak. Bundan sonra da Maliye Bakanlığı olarak kamu-özel işbirliği projelerinin ileriye dönük muhtemel riskleri konusunda düzenli bir şekilde raporları yayınlayarak kamuoyuyla paylaşacağız.”

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - Nurullah Geylani

