Çorum Şeker Fabrikası’nın sezon açılışına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret etti. Bakan Ağbal, ziyarette bir gazetecinin kredi kartı taksitlerinin yükseltilmesi ve Elektrik Denetleme Sistemleriyle, kesilen trafik para cezalarının iptali yönünde vatandaşlardan talepler geldiği yönündeki soruları yanıtladı.

Kredi kartları taksitleri konusunda Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin koordinasyonunda çalışmalar devam ettiğini açıklayan Bakan Ağbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası ve Kalkınma Bakanlığı’nın bu çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Özellikle tüketim harcamalarında ve kredi hacminde bir süredir yavaşlama söz konusu olduğunu anlatan Bakan Ağbal, “2012 yılında özellikle ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak için o dönemde makro ihtiyati tedbirler bağlamında kredi kartı taksit sayılarında sınırlama getirmiştik. 2012 yılının ekonomik koşullarında alınan kararlar doğru kararlardı. Bugün gelinen noktada bu kararları tekrar gözden geçirilmesi farklı farklı ürünlerde taksit seçeneklerinin masaya yatırılması tekrar söz konusu. Çalışmalar belli noktaya geldiğinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konu görüşülür sayın Başbakanımızın talimatları çerçevesinde kredi kartı ile ilgili düzenlemelere son şekli verilir. Bu çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Burada özellikle yerli üretime dayalı ürünlerin alımlarına yönelik taksit sayılarının artırılması için özel bir gayret var. Bu konuda son derece önemli. Çünkü cari işlemler açığını arttıracak bir kredi genişlemesini de açıkçası çokta politikamızın bir unsuru değil” ifadelerini kullandı.

“Elektronik Denetleme Sistemleri konusunda İçişleri Bakanlığımızla farklı bir bakış açımız yok”

Son günlerde vatandaşların yoğun bir şikayet ettiği Elektronik Denetleme Sistemleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, “İkinci olarak Elektronik Denetim sistemi sanıyorum bundan 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte çalışarak hayata geçirdiği bir sistem. Buradaki amaç özellikle belediyelerimizin kent içindeki trafiğin kurallara uygun bir şekilde akışı noktasında bir inisiyatif alması, yatırım yapması ve böylelikle trafik kurallarına uyum derecesini attırma amacı vardı. Doğru bir proje. Bu süreçte birçok belediyemiz yatırımlar yaptı. Elektronik denetim sistemleri kurdular. Bazı belediyeler bu sistemleri diğer firmalara kurdurdular. Bu sistemin yaygınlaşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanımızın da bu konuda görüşleri oldu. Görüşlerimiz arasında herhangi bir farklı bakış açımız yok. Elektronik Denetleme Sistemi devam edecek. Sayın bakanımızda bu açıklamayı yaptı” diye konuştu.

“Bir tuzak gibi işleyen elektronik denetim sistemi doğru bir sistem değil, sistem rehabilite ediliyor”

Elektronik Denetleme Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması noktasında özellikle sürücülerin bu noktalara gelmeden önce uyarı levhalarıyla uyarılmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Ağbal, “Bir tuzak gibi işleyen elektronik denetim sistemi doğru bir sistem değil. Adaletli bir sistem değil. Bu sistem üzerine kesilmiş cezalarda doğru cezalar değil. Sistem bu anlamda yönetmelik değişikliği yapılarak rehabilite ediliyor. Şuanda iki bakanlık olarak yaptığımız çalışmada elektronik denetleme sistemlerine yeni standartlar getiriyoruz. Hem elektronik denetleme sistemlerindeki kamera aralıkları belirli bir standartta olacak hem de bu sistemlerin bulundukları güzergah üzerinde özellikle sürücülerin açıktan görebileceği şekilde uyarıcı levhalar olacak. Böylelikle sistem etkin ve verimli şekilde işleyecek. Sürücüler böyle bir denetim altında olduğu bilgisiyle araçlarını kullanacaklar. Bütün amacımız şehir içerisinde herkesin trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanmasıdır. Burada zaman zaman bayram dönemlerinde şikayet ediyoruz. Ölümlü trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Veya kent içinde hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz kazalar meydana geliyor. Elektronik Denetim Sistemleri herhangi bir insan kaynağına ihtiyaç duymaksızın bu tehlikleri önleyen sistemdir. İçişleri Bakanlığı ile beraber Maliye Bakanlığı olarak sistemin dizayn edilmesi noktasında bakış açılarımız tamamen aynıdır. Sistem standartlara uygun bir şekilde devam edecek. Belediyelerimiz de bu sistemleri kurallara uygun kuracaklar. Kurarken aşırıya kaçılmayacak. bütün kurulan sistemler yeni yönetmelikte yapmış olduğumuz standartlara uygun olacak. Böylelikle bütün sürücülerimiz rahatlıkla trafik akışı içerisinde kendilerini güvende hissedecekler” diye konuştu.

“TEDES trafik para cezaları ile ilgili düzenleme yapılabilir”

Elektronik Denetleme Sistemi nedeniyle geçmişte kesilen trafik para cezaları hakkın da da çalışma yapılabileceğini açıklayan Bakan Ağbal, “Geçmişte kesilmiş trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Burada gerekli uyarı levhaları konulmadığı noktalarda gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde hakkaniyete ve adalete uygun olmayan anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Doğru bir talep bu şekildeki trafik para cezalarının tahsilatı konusunda bir çalışma yapabilir. Bu konuda bir yasal düzenleme yapma ihtiyacı da var. Hiç kimse tereddüt etmesin adaletten ve hakkaniyetten asla ayrılmayız. Bu konuda az sayıda şikayet söz konusu. Burada İçişleri Bakanlığımızla ortak çalışmayı yaparız. Türkiye’deki trafik düzeni bakımından herkes trafik kurallarına tam riayet etsin. Böylelikle insanımız herhangi bir şekilde ne yaralansın, ne vefat etsin ne de maddi hasarlı kazaları olmasın. Trafik hayatımızın bir parçası. Elektronik denetleme sistemleri de hepimizin can güvenliğine hepimizin trafikteki esenliğine katkı yapan sistemler. Sistemi geliştirme konusunda İçişleri Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.