Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Hizmet ve Eğitim binasının açılış törenine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin yapısal reformunu güçlendirerek sürdürmesi gerektiğini söyledi. “Ödeme güçlü içinde olduğu için borcunu ödeyemeyen mükelleflere zor günlerinde kolaylık getirecek çalışmayı yapıyoruz. İyi gününde bu ülkenin kamu harcamaları için cebindeki parayı getirip ödeyen mükellef, zor gününde şefkati Vergi İdaresinden ve devletten görmesi lazım” açıklamasında bulunan Bakan Ağbal, Vergi inceleme süresinin yapılacak yasal düzenleme ile 5 yıldan 3 yıla düşürüleceği müjdesini verdi.

“Diğer meslek örgütleri için ne yapıyorsak TÜRMOB için de elimizden geleni yaparız”

“Bulunduğum her noktada da elimden gelen gayreti gösterdim. Sizlerin gayretleriyle inşallah meslek daha ileri noktalara gelecek” açıklamasında bulunarak konuşmasına başlayan Bakan Naci Ağbal, hem jeopolitik hem de ekonomik olarak çok büyük değişimlerin meydana geldiğini belirterek, ülkelerin bu değişime ayak uydurabildikleri sürece ayakta kalmalarının mümkün olduğunu belirtti. Ülkelerin ekonomik olarak kalkınabilmeleri için bu değişimi yakalayabildikleri ölçüde ayakta kalabildiklerinin altını çizen Bakan Ağbal “Aynı husus kurumlar içinde geçerli. Ben müşahede ediyorum ki, TÜRMOB üyeleri bu değişimi yakalayabilen ve bu mesleği daha ileriye taşıyabilen bir çizgide. Onun için bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmaları izliyorum. Bulunduğum görevlerde de bu mesleğin gelişmesi için katkı vermeye çalıştım” dedi.

Maliye Bakanı olarak meslek için ne yapılması gerekiyorsa elinden geleni yaptığını ve yapacağını belirten Bakan Ağbal “Maliye Bakanı olarak mesleğin ileri gitmesi için neler yapabiliriz, hangi gayretler içinde olabiliriz, meslek yasasında önemli değişiklikler yapma, yasası var meslek mensuplarının, haklarıyla mükellef ve devletle olan ilişkilerinde mutlaka önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. İnşallah önümüzde bir genel kurul var bundan sonra yapılacak çalışmalarda da Maliye Bakanı olarak mesleğin daha ileriye gitmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Ortak bir noktada bir araya gelip neler yapılması gerekiyorsa onları da yaparız. Diğer meslek örgütleri için ne yapıyorsak TÜRMOB için de elimizden geleni yaparız. Bu meslek örgütleri içinde geçerlidir, siyaset içinde geçerlidir. Nerede çoğulculuk varsa orada gelişme olur, çeşitlilik olur” diye konuştu.

Muhasebecilerin olumsuz şartlarda çalıştığını bildiğini belirten Bakan Ağbal “İstiyoruz ki Maliye’nin yüzü güler yüzlü olsun, anlayışlı olsun, iyi gün dostu olduğu kadar kötü gün dostu olsun, vatandaşını anlamaya çalışsın, olabildiğince Maliye vatandaşa yardımcı olsun. Vatandaş her şeyi bilmek zorunda değil ki, devletin görevi vatandaşın kuralları bilmesini sağlamak, kurallar yanlışsa vatandaşta diyorsa ‘bu kurallar yanlış’ onları değiştirmek. ‘Ben bilirim’ anlayışını yeni dünya, yeni Türkiye’de kabul etmek doğru değil. Bunun için sizlerden gelen gerek kanun gerekse mesleki çalışma ortamı ile ilgili olsun gelen bütün taleplere zihnimiz açık, kapılarımız açık. Yeter ki daha fazla görüşlerimizi paylaşalım, bunları inşallah teker teker değiştirelim” şeklinde konuştu.

“Türkiye yapısal reformunu güçlendirerek devam ettirmek zorunda”

Türkiye’nin yapısal reformunu güçlendirerek devam ettirmek zorunda olduğunu, vergi reformunun da başlıklardan birisi olduğunu belirten Bakan Ağbal, dolaylı vergilerde daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Ağbal “Ben Maliye Bakanı olarak Gelir Vergisi Kanunun mevcut halinden memnun değilim. Vergi Usul Kanununu mevcut halinden memnun değilim” dedi. Bu kanunları değiştirmek istediklerini kaydeden Bakan Ağbal “Bu çalışmalara son halini vereceğiz. Ben hala yaptığımız çalışmanın bir reform çalışması mertebesine gelemediğini görüyorum” diye konuştu.

Vergi kanunlarını değiştirmenin tehlikeli olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, “Yılların alışkanlıkları vardır. Biz ülke olarak Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanununu reforma tabi tutacaksak siz değerli meslek mensuplarından daha radikal öneriler bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ne kadar karmaşık ne kadar uyum maliyeti yüksek bir vergi sistemi kurarsanız o kadar kayıtdışılığı özendiriyorsunuz” diyerek modern vergi sistemlerinin kayıtdışılığı caydıran sistemler olduğunu ifade eden Bakan Ağbal “Bizde ise bir defa kayıtlı olmaya görün, artık kurtuluşunuz yok, kayıt dışı kaldınız kimse size bir şey sormuyor. Bunları hep beraber değiştireceğiz” dedi. Bakan Ağbal “Ödeme güçlü içinde olduğu için borcunu ödeyemeyen mükelleflere zor günlerinde kolaylık getirecek çalışmayı yapıyoruz. İyi gününde bu ülkenin kamu harcamaları için cebindeki parayı getirip ödeyen mükellef, zor gününde şefkati Vergi İdaresinden ve devletten görmesi lazım. Vergi inceleme süresini yapacağımız yasal düzenleme ile 5 yıldan 3 yıla düşüreceğiz. Bu en azından mükelleflerimizi geriye dönük olarak rahatlatacak. Maliye İdaresi de bugüne ilişkin çalışacak” diye konuştu.

Yeniden Yapılandırma Kanunu uygulanmaya başladığını belirten ve “1 milyon 835 bin mükellefimiz vatandaşımız bu kanundan yararlanmak için müracaat etmiş” diyen Bakan Ağbal, önceki yıllarla karşılaştırıldığın başvuruların daha yüksek olduğunu söyledi. Bakan Ağbal “1 milyon 711 bin, yani 1milyon 835 bin mükelleften 1 milyon 711 bini yeniden yapılandırma için, yani kesinleşmiş alacakları için yeniden yapılandırma için başvurmuş. 125 bin mükellefimiz kayıtların düzeltilmesi için başvurmuş. Yaklaşık 9.4 milyar lira ödenmemiş vergi borcunu yapılandırmış durumdayız. Matrah ve vergi artırımıyla kayıt düzeltmelerinden de 1.5 milyar lira tahakkuk yapmış olduk” açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal’ın konuşmasının ardından yeni hizmet binasının açılışı kurb