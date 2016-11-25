Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM’de Plan Bütçe görüşmeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ÖTV düzenlemesiyle ilgili Bakan Ağbal, sektörde geniş değerlendirmelerde bulunduklarını ve yapmış oldukları değerlendirme sonucunda Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını belirterek, “Genel oranları artırdık. Yeni sistemin temel özelliklerinden birisi azalan oranlı yeni bir vergileme sistemine geçmiş olmamız. Aracın fiyatı belirli aralıkların altında ise bu oranları aşağı çektik. 1,6 cc olan araçlarda oran yüzde 60, ancak aracın fiyatı 40 bin-70 bin arasındaysa oran yüzde 50 oluyor. Düşük fiyatlı araçlar vergi oranını düşürmüş olduk" ifadelerini kullandı. Bakan Ağbal, bugün piyasada satılan 100 araçtan 96'sının 1600 cc'nin altındaki araçlardan oluştuğunu, yüzde 3-3,5'i 1600 cc - 2000 cc araçlar olduğunu da sözlerine ekledi.

“Çıplak satış fiyatında 40 bin liranın altında olanlarda hiçbir vergi artışının olmuyor”

Çıplak satış fiyatında 40 bin liranın altında olanlarda hiçbir vergi artışının olmadığını söyleyen Ağbal, yüzde 42'sinin bu kapsama girdiğini kaydetti. Ağbal, fiyatı 40 bin - 70 bin arası olan araçların oranının bugün yüzde 40 olduğunu bildirerek, “Bunlarda yaklaşık 2 bin 360 ile 4 bin 130 lira arasında vergi artışı olacak. Bu araçlarda yüzde 3'lük bir fiyat artışı meydana gelecek” açıklamasında bulundu.

1600 cc altı olan araçlardan yüzde 17'sinin fiyatının 70 binin üzerinde olduğunu kaydeden Ağbal, bu araçların fiyatında 12 bin 390 lira artış meydana geleceğini ifade etti. Ağbal, 1600 ile 2000 cc arası araçlarda çıplak fiyatı 100 bini aşmayanlarda 11 bin 800 liralık artış meydana geleceğini belirterek, “1600 - 2000 cc olan araçların fiyatı 100 bin lirayı aşanların fiyatında 23 bin 600 lira fiyat artışı meydana gelecek. 2000 cc üzeri araçlarda 26 bin 550 liralık fiyat artışı olacak. Yüzde 6'lık fiyat artışı meydana gelecek” şeklinde konuştu.

Ağbal ayrıca ÖTV düzenlemesinin bütçeye 3 milyar liraya yakın gelir etkisi meydana getirebileceğini düşündüklerini açıkladı.

Ahmet Umur Öztürk