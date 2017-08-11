Bakan Ağbal’dan ‘vergi indirimi’ açıklaması

Bitlis programı kapsamında esnaf ziyaretinin ardından İhlasiye Medresesi önünde TRT Haber’in canlı yayın konuğu olan Bakan Ağbal, ekonomiye ilişkin açılamalara bulundu. Ağbal, "Özellikle haziran ayından bu yana arka arkaya gelen rakamlar, yılın ikinci çeyreğinde ekonomideki olumlu gidişatın daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor, hem de üçüncü ve dördüncü çeyreğe ilişkin son derece önemli göstergelerin olacağına işaret ediyor" dedi.

Geçen yıl ağustos ve kasım aylarında ekonomiyi düzeltecek bazı kararlar aldıklarını; ocak ve şubat ayından itibaren de Türkiye ekonomisine ilişkin tüm rakamların olumlu gelmeye başladığını vurgulayan Ağbal, açıklanan tüm rakamların ekonominin üretim, tüketim, yatırım, ihracat ve istihdam tarafındaki olumlu gidişatına işaret ettiğini söyledi. Ağbal, bunun ihracattaki olumlu gelişmeleri yansıtan, Türkiye'ye kaynak akışının devam ettiğini gösteren, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğunu kaydederek, "Özellikle haziran ayından bu yana arka arkaya gelen rakamlar yılın ikinci çeyreğinde ekonomideki olumlu gidişatın daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor, hem de üçüncü ve dördüncü çeyreğe ilişkin son derece önemli göstergelerin olacağına işaret ediyor. Ekonomide işler yolunda gidiyor. Üretim tarafında kapasite kullanım oranları ve göstergeler iyi durumda. İhracat bu yıl bizi çok sevindiriyor. Tüketim tarafında güven endeksine bakıldığında rekorlar kırıyoruz. Artık son 3-4 aydır açıklanan rakamlar, son 5 yılın en iyi rakamları. 2008'den sonraki en iyi rakamlar diye ifade edebileceğimiz rakamlar. Hükümet olarak doğru, isabetli kararlar alarak zamanında ve cesur tavır sergiledik. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu bir potansiyel, bir güç var, biz bunu açığa çıkardık. Moraller düzeldi ve şu anda ekonominin çarkları dönüyor" diye konuştu.

“Özellikle İngiltere örneğine önem verdik”

Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Bakanlar Kurulunda bir sunum yaptıklarını, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda detaylı teknik çalışmaları tamamladıklarını belirten Ağbal, Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu tasarıya ilişkin ilave çalışmalar istendiğinde onları tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Ağbal, "2013 yılında bir Gelir Vergisi Kanunu tasarısı meclise gitmişti, ama 1-2 ay içinde Gelir Vergisi Kanunu konusunda reform niteliğinde düzenlemeleri getirmek istiyoruz. Aslında bu çalışmanın çıkış noktası da bizim sanayicimizin, yatırımcılarımızın, ihracatçımızın tereddütleri oldu. Nereye gidersek gidelim KDV ile ilgili bana şikayetler geldi. Biz bu meseleleri küçük küçük çözmek yerine tamamen masaya yatırdık. Farklı ülkelerin uygulamalarını inceledik. Özellikle İngiltere örneğine önem verdik. En çok şikayet edilen konu, KDV'nın işletmelerimiz üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan bir vergiye dönüşmesi. 2018 yılında inşallah köklü bir reform yapacağız. Sistemi basitleştireceğiz. Ama bunu kendi başımıza yapmayalım. Sivil toplum örgütlerimizden, meslek birliklerimizden, herkesten görüş toplayalım. Piyasada büyük bir heyecan ve beklenti var. Ben inanıyorum ki bu vergi reformu alanında KDV reformu gerçekten ekonominin önünü açacak yeni, güzel unsurlar taşıyacak" ifadelerini kullandı.

“Dışarıda herkes Türkiye'yi kıskanıyor"

Bayram tatili konusuna da değinen Naci Ağbal, sözlerini şöyle devam etti:

"Tatil konusu olunca herkesin beklentileri farklı. Tatile gitmek isteyenler ve turizm firmalarında çalışanlar için sevindirici bir haber. Ama üretim cephesi var. Bizim de ekonomi olarak üretime, yatırıma ve büyümeye ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatları, hükümet olarak değerlendirmelerimiz çerçevesinde bu konuda bir karar vereceğiz. Ama güzel olan taraf, geçtiğimiz yıl bu aylarda herkes tatile gidiyordu, ama moraller bozuktu. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında oluşan bir moral bozukluğu vardı. Başka hiçbir yerde bunun örneği yok. Türkiye bir yılda bütün alçak darbe girişiminin olumsuzluklarını sildi, siyasette bir istikrar sağladı, yepyeni bir hükümet sistemini bu sürece sığdırdı, ekonomide çok hızlı bir toparlanma sağladı. Şimdi millet tatil derdinde. Çok güzel bir şey. Ülkemizi seviyoruz, gurur duyuyoruz. Ülkemiz adına sevindirici bir şey. Dışarıda herkes Türkiye'yi kıskanıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamanın ardından Ahlat ilçesine geçti.

Vahit Olcay

