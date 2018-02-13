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Bakan Ahmet Arslan Doğu Ekspresi'yle yolculuk yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Doğu Ekspresi’nin Kars-Ankara treni ile Sarıkamış’a kadar yolculuk yaptı.

Bakan Ahmet Arslan Doğu Ekspresiyle yolculuk yaptı

13 Şubat 2018 09:13

Kars Tren Garı’na Vali Rahmi Doğan ile birlikte gelen Bakan Ahmet Arslan, bir süre gar binasında Doğu Ekspresi’nin Ankara yolcularıyla sohbet etti. Ardından Doğu Ekspresi’ne binen Arslan ve beraberindekiler, trenle Sarıkamış’a kadar yolculuk etti.

Türkiye’de son günlerde yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi’nin bu kez yolcusu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oldu. Arslan, tarım zirvesi programına katılmak üzere geldiği Kars’ta, Doğu Ekspresiyle yolculuk yaptı. Trende yolcularla buluşan Arslan, kısa olsa Doğu Ekspresi yolcuları kervanına katılmış oldu.
Türkiye’nin 81 ilinden yoğun ilgi gören ve Mart ayı sonuna kadar yer bulunmayan Doğu Ekspresi seferleri hız kesmeden devam ediyor. Doğu Ekspresi’yle son aylarda Kars’a yolculuk yapanların sayısı 70 bini bulurken, Doğu Ekspresi’nin Kars-Ankara yolcuları arasında Bakan Arslan’da yerini aldı.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

 

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