Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Erdem Direkler'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Direkler'in (44) cenaze namazına; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erdem Direkler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK PArti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, ailesi ve yakınları katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Muharrem Direkler'in cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Konak Levent Merkez Camii'de kılındı.

Direkler'in cenazesi, namazın ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Arslan, cenazenin ardından ziyaret için İzmir Valiliğine geçti.

Ali Gözeten - Atakan Şen