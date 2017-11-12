Bakan Ahmet Arslan, Uşak’ta AK Parti Merkez İlçe Kongresine katıldı

Merkez İlçe Kongresinin açılışında konuşan AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti teşkilatlarıyla 2019 seçimlerine hazırlanmak için yeni bir sürece başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün de merkez ilçe teşkilatımızı belirleyerek kongre sürecini tamamlayacağız. 2019 seçimlerine doğru giderken geçmişimizde AK Parti hükümeti 16 yıl boyunca çok önemli hizmetler geçekleştirdi. Şu günlerde ise AK Parti hükümeti ilk hizmete gelmeden önceki Türkiye’nin halini unuttuklarını gözlemliyoruz. Bizler teşkilat olarak öncelikle başta Uşak olmak üzere kapı kapı gezerek 16 yıl sonunda gelinen noktaları anlatmamız gerekiyor. Hiçbir mazeret göstermeden bu davanın sonuna kadar emek sarf etmemiz gerekiyor. Aramızda fitne ve fesada yer vermeyeceğiz. Rantın bizim partimizde yeri olmadığını göstereceğiz. AK Parti büyük Türkiye davasıdır. Biz bunları aklımızdan çıkarıp rehavete kapılırsak, memleketimiz üzerinde karanlık emelleri olanlar 15 Temmuz darbesi gibi fırsat kollayacaktır” dedi.

Diğer konuşmalardan sonra kürsüye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, partilileri selamladıktan sonra konuşmasına, “Her ne kadar 16 yıllık parti isek, bu bayrak asırlardır bölgede dalgalanan bayraktır. Bizlerde AK Parti hükümeti olarak bu sorumluluğu alarak bayrağımıza sahip çıkıyoruz” diyerek başladı.

Arslan, konuşmasının devamında şunları dile getirdi

“Bu coğrafya uğrunda şehit olanlar olduğu için vatan. Bizler de bunun bilincindeyiz. Uşak’ta bugünkü kongremizde gördüğüm bu manzara ziyadesiyle beni memnun etti. Uşak ziyaretinden edindiğim izlenim çok önemliydi. Tüm birimler bu ülkenin hizmetkarı gibi çalışıyor. Herkes bir makam, mevki edinmeden ziyade nefer gibi çalışıyorlar. Bu bilinçte olmamız çok önemli. Fakat düşman hiç boş durmuyor. Zaman zaman içimizde hep hainler, maşalar çıkmıştır. İstiklal Harbinde yaptığımız gibi 15 Temmuz’da tüm halkımız bu hainleri tarihe gömmüştür. Bunlar bundan sonra da olacak. Fakat bunların tek unuttuğu bu milletin, millet olma şuurudur. Yaşlısı, genci 80 milyon millet olma şuuru ile reisinin çağrısına kulak verdi ve meydanları hainlerden geri aldılar. Bombalara, tanklara, uçaklara aldırmaksızın, ülkesinin bekası için meydanlara inan vatandaşlarımız o hainlere gerekli dersi verdi. Onlarca şehidimiz ve gazimiz oldu. Kısaca davamız bu kadar değerli ve anlamlıdır” diye konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, konuşmasının devamında ana muhalefet partisi genel başkanına atıfta bulunarak, “Ecdat bize bu cennet vatanı emanet ettiyse biz de bu emaneti kalkındırıp geliştirmemiz lazım. Kılıçdaroğlu gibi kendi ülkesini dış mihraklara şikayet ederek değil” ifadesini kullandı.

“Sorumluğunun bilincinde olarak taş üstüne taş koyarak, gece gündüz çalışarak yapacağız” diyen Bakan Arslan, “Dış mihraklar bundan sonra ülkemiz üzerinde daha büyük oyun oynayacaklar. Bizlerde birlik ve beraberliğimizle bunlara yine derslerini vereceğiz. Her şeyi deneyecekler, her yola başvuracaklar. 15 Temmuz’dan sonra şimdi de algı operasyonları ve ekonomik kaos yöntemleriyle devam ediyor. Bu istikrarın 2019 seçimleriyle devam edip, büyük Türkiye hedeflerine ulaşmamız için önümüzdeki seçimler çok çok önem taşıyor. Gevşemeden, bıkmadan tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Teşkilatlarımız köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek yapılan işleri doğru şekilde anlatmalı. Bizler bu güne kadar çözüm ürettik, yine çözüm ve iş üreterek Türkiye’yi hedeflerine taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya meydan okurcasına, dimdik durarak cümleler kuruyorsa, sizlerin desteği ve kesintisiz verilen 15 yıllık hizmetin sonucudur. Bu kongreler bayrak değişimi gibi görense de yeni neferlerin görev başına gelmesi bu gücümüzü artırıyor” dedi.

Dış güçlerin, hainlerin tek derdinin Türkiye olmadığını söyleyen Bakan Arslan, “Komşularımızda da yangın çıkarıp bize sıçramasını istiyorlar. PKK, DEAŞ gibi maşaları kullanarak Orta Doğu’yu da karıştırıp menfaat sağlamaya çalışıyor. Bunun için biz de dün yaptığımız gibi bugün de oradaki terör bataklığını kurutmamız gerekiyor. Oradaki sineğin başını ezmemiz gerekiyor. Mehmetçiğimiz gerekli müdahaleyi bölgenin huzuru için yapmaktan vazgeçmeyecektir” diye konuştu.

Konuşmasında yapılan hizmetlere de değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkenin her yerini hızlı trenlere bağlamak için seferberlik içinde olduklarını dile getirdi. Bakan Arslan, şöyle devam etti:

“AK Parti hükümetimiz döneminde Uşak’a 940 milyon TL Bakanlığımız tarafından hizmet yapıldı. Bugün de Uşak’ta hızlı tren proje alanı ziyaret ettik. 2019 sonunda bunu tamamlayarak Uşak’a eşsiz bir hizmet sunacağız. Mevcut demiryolu hattını da hızlı tren hattı yanına çekerek şehir içindeki hemzemin geçit sıkıntılarını ortadan kaldıracağız. Bununla birlikte Uşak’a 140 bin metrekarelik alana lojistik merkez yapacağız. AK Parti hükümeti döneminde toplam 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık. Uşak’a ise 143 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Ve Uşak çevre yolunda ise 3 geliş 3 gidiş olarak devam eden projede kamulaştırma ve yasal sorunlar tamamlandı. Yine bu projemiz de 2019 sonuna kadar tamamlanarak konforlu bir geçiş sağlayacağız. Bununla beraber Uşa

k’ın çevresinde devam eden ve yeni yol projelerimiz olacak ve tamamlanacak.”

Bakan Arslan, dünyanın en büyük havalimanı projesi olacak olan ve İstanbul’da yapımına başlanılan 3. Havalimanı için ‘dengeleri değiştirecek bir proje’ ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

“Bunun olmasını istemeyen güçler ve maşalar biliyor ki bu hava taşımacılığında büyük bir pasta var. Bizler bu havalimanı ile dünyada söz sahibi olacağız. Bunu bilen maşalar her platformda dünyanın en büyük havalimanı projesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Laf olsun diye en büyük havalimanı yapmıyoruz. Ticareti ve yolcu kapasitesini arttırarak ülkemize ciddi anlamda girdi sağlayacak ve hava taşımacılığında söz sahibi olmamız için bu projeyi önemsiyoruz.”

“Uşak’ta bir türlü istikrar sağlanamayan uçuşlara artık kesin bir çözüm getirmek istiyoruz” diyen Arslan, “Belirli dönemlerde uçuşların olduğu Uşak’ta havayolu şirketleri yeterli talebin olmamasından kaynaklı maalesef seferleri geri aldılar. Bununla beraber son yaptığımız çalışmalarla Uşak-İstanbul karşılıklı olarak haftada 3 gün olmak üzere 22 Ocak 2018’de yeniden uçuşları başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresinde tek liste ile giren Mehmet Bayar, yeni AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Bakan Arslan, kongre sonrası Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Ertunç Öztürk - Ferhat Bal