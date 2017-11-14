Diğer
Kategoriler

Bakan Ahmet Demircan'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Genel durumu iyi. Daha iyiye gidiyor. Şuuru açık. Yoğun bakımda takibi devam ediyor" dedi.

Bakan Ahmet Demircandan Deniz Baykalın sağlık durumuyla ilgili açıklama

14 Kasım 2017 22:16

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Genel durumu iyi. Daha iyiye gidiyor. Şuuru açık. Yoğun bakımda takibi devam ediyor" bilgisini verdi.

Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili soru üzerine, "Şehirler düzensiz büyüdü. Merkezde hastane yapacak yer bulamıyoruz. mekanlar eski, koğuş usulü odalara sahip. Mekan yetmiyor. Yeni çözümler üretmek zorundayız. Yeniye uygun çözümler üretmek zorundayız. Şehir hastaneleri maliyeti yüksek, Türkiye'nin geleceğini borç altına sokacak bir yatırım. Yerli tasarrufları kullanmada imkanı yeterli olmayınca yabancı sermaye kullanma ihtiyacına bakalım. Türkiye yabancı sermaye kullanma ihtiyacı olan bir ülkedir. Bu yatırımların yüzde 80'i yabancı sermaye, yüzde 20'si kendi sermayesi olmak üzere ihaleye açılmıştır. Maliyetler açısından yüksek, lüks görüntüsü verse de, klasik ihaleyle yaptığımız hastanelerde daha çok sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nuriye Gülmen'in sağlık durumuna ilişkin ise Demircan, "Ankara Numune Eğitim ve Araştırma mahkum servisinde gözetim altında tutuluyor. Her gün 5 uzman doktordan oluşan heyet kendisiyle görüşüyor. Ancak hiçbir şekilde tedavi kabul etmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre şuuru açık olduğu sürece ne tetkik kararı alabiliyoruz ne de tedavi için girişimde bulunabiliyoruz" dedi. 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Deniz Baykal, Sağlık Bakanı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç