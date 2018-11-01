Bakan Akar'dan çok sert açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilincele kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu. Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 091, 572 bin 873'ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

VERİLEN SÖZLERE RAĞMEN...

''Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir'' diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

''PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir."