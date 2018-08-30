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Bakan Akar’dan 'İdlib' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib dahil barışın huzurun her tarafa yayılması, buradaki insanların güven içinde yaşamaları, herhangi bir şekilde ülkemize yönelik bir göç meydana gelmemesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Akardan İdlib açıklaması

30 Ağustos 2018 15:15

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İdlib konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorulan Akar, "Bildiğiniz gibi Rusya ile çeşitli düzeylerde temaslarımız devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konudaki görüş alışverişimizi, bilgi alışverişimizi devam ettiriyoruz. İdlib dahil barışın huzurun her tarafa yayılması, buradaki insanların güven içinde yaşamaları, herhangi bir şekilde ülkemize yönelik bir göç meydana gelmemesi için çalışmalarımız, karşılıklı anlayış içinde temaslarımız sürüyor. Değerli meslektaşım Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmemiz oldu. Bu görüşmede gayet yapıcı, gayet pozitif karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İdlib dahil çeşitli konularda görüşlerimizi paylaştık. Umuyorum önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atmak suretiyle İdlib dahil Suriye’nin kuzeyinde amaçlarımıza ulaşıp bölgede daha sakin, güvenli ve istikrar içinde olması. Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz uygulanması ve insanların güven içinde evlerine dönmesini sağlamak" cevabını verdi.  

Etiketler: Hulusi Akar, İdlib

 

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