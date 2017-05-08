Bakan Akdağ: 'AK Parti’de muhtemelen FETÖ’cü yok'

TGRT Haber’in konuğu olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti’de ‘ideolojik ayrışma’ iddialarına cevap verdi. Akdağ, “Biz hizmet ederken, bu hizmeti en iyi şekilde yapanlarla yolumuza devam ediyoruz. Millete hizmet edebilecek liyakat, ehliyete sahip olmak önemlidir. Diğer bütün gruplaşmaları kabul etmiyoruz. Hepimizin geçmişi ve nereden geldiği belli İnançlarımız buna müsaade etmez. Suni ayrım çabaları, yek diğerini ötekileştirme çabaları boşunadır. Biz siyaseti köşe kapmaca olarak görmüyoruz. Bunlar tasfiye edilecek, yerini şunlar alacak sözleri AK Parti’ye yakışmaz” dedi.

“CHP’NİN GİTTİĞİ YOK KAYIP BİR YOL"

Bakan Akdağ, "Muhalefet değil, partileri Türk siyasetinin aktörlerinden görüyoruz. Yalnızca HDP, terörle kol kola geziyor. PKK’dan emir almadan bir şey yapamaz hâle geldi. HDP, terör baskısından kurtulabilir mi bilmiyorum; ama aksi durumda orada siyaseten bir şey konuşamayız. MHP milletin ortak değerleri, geleceği söz konusu olduğunda birleşilebileceğini gösterdi. Bahçeli, dış politika için de ‘milli refleksler’ gösterdi. Ama CHP, Türk siyaseti açısından büyük bir kayıp içinde 1950’den beri süregelen çok partili hayatta iktidar olamayan CHP, demokrasiden hiç pay almayıp demokrasiyi diline doladı. CHP, kendi yanlış yolunu terk edip gerçek bir demokrat parti olmalı Çünkü gittikleri yol, yol değil; çıkmaz sokağa ilerliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİLER PRİM VERİLMEDİ"

CHP’lilerin toplumun kutuplaştığı, polarize olduğu iddiaları için de bakan Akdağ, “Herkes oy kullandı, farklı oylar kullanıldı, ama birbirlerinin düğün ve cenazesine gidiyorlar. Aynı evde bile farklı oy kullandılar. Yüzde 85 oranında oy kullanıldı. Böyle bir demokrasinin örneği yok. Bu mu kutuplaşma? Seçim sonrası şöyle olacak, böyle olacak iddiaları vardı. İşte bunları söyleyenler; 16 Nisan sonuçları ile birlikte tarihin çöplüğüne gitmiştir. Esad oylama yapıyor; yüzde 80-90 alıyor. Bu mu demokrasi? Yüzde 49’a 51’e takılmak, buradan kutuplaştırma aramak, artık çok saçma İşte bakın sokağa dökmek istediler; kimse prim vermedi. Yarın bir Cumhurbaşkanlığı seçim olacak, millet karar verecek. İyi bir hizmet ederse, millet yeniden seçer; eğer etmezse başkasını seçer. Yeni sistem, bir öncekine göre daha demokratiktir. Bu hiçbir şekilde tartışılmaz. İstikrar, öngörülebilirlik ve sürat kazanıyoruz. Artık nefes nefese kalacak kadar koşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’DE MUHTEMELEN FETÖ’CÜ YOK"

FETÖ’nün siyasi ayağı iddiaları ve Cumhurbaşkanı’nın aktif siyasete dönüşü ile ‘büyük temizlik’ yapılacağı yorumları için Recep Akdağ, “Mesela mevcut partiler içinde var mı? AK Parti’de muhtemelen yok. Muhtemelen diyorum; çünkü bunlar kendilerini çok iyi kamufle ediyor. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla yok. MHP’ye nasıl nüfuz etmek istediklerini biliyoruz. Özellikle muhalif kanat, MHP’nin içine girmek için hücum ediyor. CHP’de ise genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındakiler FETÖ’cü çıktı” dedi.

“ÖLÜM ÖNEMLİ İSE 15 TEMMUZ’DA NEREDEYDİNİZ"

Türkiye’de ‘idam oylaması’ yapılması halinde Almanya’daki gurbetçi oyların engelleneceği sözlerine cevap veren Akdağ, “Almanya’nın geçmişi faşizm olduğu için sosyal demokrat kafa da faşist eğilimler gösteriyor. ABD ve Japonya’da da idam var. Almanya onlarla da ilişkilerini kessin; kesebilir mi? Referandum yapsınlar bakalım, ne çıkacak? Avrupalılar son zamanlarda çok büyük yanlışlar yapıyor. Medeni olmak için Avrupalı olmak gerekmiyor, medeni olmak için de Avrupalı olmak yetmiyor. Yeri gelince demokrasi ve insan haklarını savunuyor, yeri gelince kendi menfaatleri gereği gibi davranıyorlar. Biz 15 Temmuz’da 249 şehit verirken; neredeydiler? Bu kadar utanmazlar! Ölüm bu kadar önemliydi ise masum insanlar öldüğünde neredeydiler” ifadelerini kullandı.

“BİZ TAKİPTEYİZ, VATANDAŞLARIMIZ DA UYANK OLSUN"

Bakan Akdağ, merdiven altı dudak dolgusu operasyonu hakkında konuşurken, “Biz bu tür sahtekarlıkları yakın takip ediyoruz. Ama halkımız da uyanık olsun. Estetik operasyonlar için de alternatif tedaviler için de dikkatli olmalılar” demekle yetindi.