Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek’ sempozyumunun açılışına Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Vural Kavuncu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, akademisyen ve sağlık çalışanı katıldı.

Sempozyum da konuşan Bakan Akdağ, Türkiye’nin uzun bir zamandır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Hem de farklı kaynaklardan gelen terör şiddetiyle mücadele ediyoruz. Bu terörist saldırıların çok önemli bir bölümünde ben doğrudan doğruya ilk saatlerde olay mahalinde bulunuyorum vazifem gereği. Dünyada buna benzer bir yükü 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi 1 gecede karşğılayabilecek belki parmakla sayılabilecek ülke var sayı olarak. Bunu başarmak kolay değil bu ciddi bir organizasyon gerektiriyor, çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor ve hepsinden öte sağlık çalışanlarının yüreğini ortaya koymasını gerektiriyor ki Türkiye bunların hepsine sahip. Süreç içerisinde 6 tane şehidimiz var. Terör saldırılarında, özellikle bu çukur siyaseti ile ortaya çıkan o hain işgal teşebbüslerinde hayatını kaybeden 6 sağlık şehidimiz var" diye konuştu. Bakan Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bin yılın gelişme hedefleri vardı, ikinci bin yılın gelişme hedefleri bitti. Birleşmiş Milletler şimdi 17 hedefle sürdürülebilir gelişme adı altında bütün insanlığa yol gösteren güzel bir program hazırladı. Bu programın içerisindeki önemli bileşenlerden biri de sağlık ve bileşen bize şunu söylüyor: Her bir insan sağlık hakkına sahiptir, sürdürülebilir biçimde bu hakka erişmelidir. Türkiye olarak biz bu gayeye çok yaklaşmış durumdayız ama mutlaka yapmamız gereken başka hizmetler de var. 93-2013 arasındaki ekonomik geşlişmeyi değerlendiren bir çalışma, Dünya Bankasının önemli bir bilim insanı grubuyla yaptığı bir rapor bize gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin yüzde 24’ü sağlığa yapılan harcama ve yatırım sonucunda meydana gelmiş."

"SAĞLIĞA HARCANAN PARAYI BOŞA HARCANMIŞ GİBİ GÖRMEMEK GEREKİR"

Bakan Akdağ, Maliye Bakanı ile görüşmelerinin sonucunda sağlığa harcanan parayı boşa harcanmış gibi görmemek gerektiğine işaret ederek, "Bir taraftan insana hizmet ediyorsunuz ama diğer taraftan da sağlığa harcadığınız para, ekonomiye katkı olarak geri dönüyor. Eğer sürdürülebilir bir ekonomik gelişim istiyorsanız sağlığa yatırım yapmalısınız. Biz Türkiye’de bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bir sağlıkta dönüşüm programı yaşadık. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 30’lardan 75’e çıktı. Sağlık harcamalarından dolayı insanlarımız sefalete düşüyordu bu son derece nadir hale geldi, 6 kat azaldı" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir döneme başlamazsak bundan sonra hastalık yükümüz artacak"

Bakan Akdağ, sağlıkta dönüşümün ikinci fazından bahsettiğini dile getirerek, "Önümüzdeki 3 yılın özellikle yeni hamle yılları olacağından bahsediyorum. Son birkaç senedir hatırı sayılı bir ilerleme sağlayamıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlışlığından değil, daha zor bir sürece girdik. Bebek ölümlerini binde 7’ye düşürdük ama bebek ölümlerinin daha aşağı düşmesi için en zor yerlerdeyiz. O halde farklı düşünmek, yeni stratejiler geliştirmek, bu stratejileri yeni uygulmalarla hayata geçirmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı olarak 1 ay önce başladık kendimize 6 ay koyduk, yoğun bir biçimde hem sahada çalışıyoruz hem Bakanlık Merkezi’nde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde SASAM dahil, Sağlık-Sen dahil bütün paydaşlarla bir araya geleceğimiz sağlık politikası laboratuvarları oluşturacağız ve stratejimizi, faaliyet planlarımızı, uygulamalarımızı revize ediyoruz, yeniliyoruz. Buna ihtiyacımız var çünkü şartlar ve ihtiyaçlar değişti. Türkiye’de son 12 sene içerisinde hastalık yükümüz yüzde 4 azaldı. Dünyada bunu başarabilmiş birkaç ülke var ama biliyoruz ki yeni bir döneme başlamazsak bundan sonra hastalık yükümüz artacak" değerlendirmelerinde bulundu.

"GELİN SAĞLIK-SEN’LE BERABER YENİ BİR İNİSİYATİF BAŞLATALIM"

Bakan Akdağ, sağlık çalışanlarına ve Sağlık-Sen’e ortak çalışma önerisinde bulunarak, "Sağlık çalışanlarının sigaraı bırakma oranı bütün toplumun önüne geçmişti. Gelin Sağlık-Sen’le beraber yeni bir inisiyatif başlatalım. Sağlık-Sen’in 235 bin üyesi var, Sağlık-Sen ile birlikte bir araştırma yapalım, SASAM’la sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma yapalım. Vücut kitle indeksimizi bir bütün olarak tespit edelim, sonra kendimize bir süre koyalım ve o süre sonunda bütün Sağlık-Sen mensuplarının vücut kitle indeksini toplu olarak düşürelim. 4 Ekim’de ben topluma bir söz verdim, Milli Eğitim Bakanımız’la birlikte bu sözü verdik. Ben o gün 86 kiloydum, vücut kitle indeksim de 30’un üzerindeydi maalesef. Şimdi 2 hafta içerisinde 2 kilo verdim. Bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak böyle bir inisiyatifi almak, ’cesareti’ göstermek zorundaydım. Şunu da itiraf edeyim, sigara içmedim ama yemeyi bırakmak heralde sigarayı bırakmaktan daha kolay değil" değerlendirmelerinde bulundu.

"SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞİŞİM YÖNETİMİ DE GEREKİYOR"

"Biz bütün dünyaya sigara mücadelesi nasıl yapılı göstermiş bir milletiz, inşallah Türk milleti olarak hep beraber bunu da dünyaya göstereceğiz" diyen Bakan Akdağ şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir gelecek için sağlık çalışanlarının değişim yönetimi de gerekiyor. Bunu da birlikte yapalım, değişim yönetimi en tepedeki yöneticilerden başlayarak çalışanların bütününe yayılan bir zihniyet değişimini ifade eder. Önce değiştirmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız sonra bunu arzulamalıyız, bunun bilgisine sahip olup maharetine sahip olmalıyız, daha sonra da bu değişime ön ayak olanlar, bu hususta mesafe almamıza öncelikle katkı verenleri ödüllendirmeliyiz. Dolayısıyla bu da Sağlık Sendikası ile yapılabilecek en güzel çalışmalardan birisi. İkinci bir teklifte bulunuyorum; geniş katılımlı değişim yönetimi çalışmalarına başlayalım. Yani hizmet içi eğitimden bahsetmiyorum sadece hepimizin başta Sağllık Bakanlığı’nın olmak üzere bakanlık çalışanlarının, yöneticilerinin ve bütün hizmet eden arkadaşların sağlıklı gelecek için zihniyetimizi geliştirmek, zihniyetimizi değiştirmekten bahsediyorum, bunu da sendikamızla beraber yapalım."

Yıpranma payı konusunda bu işin peşini bırakmayacağını belirten Bakan Akdağ, sağlıkçıların bu hususta haklarının büyük olduğuna inandığını ve birlikte omuz omuza bunu gerçekleştireceklerini ifade etti.