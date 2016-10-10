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Bakan Akdağ: Sağlıkta da mülakatla personel alımını başlatacağız

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, bakanlık bünyesinde 2 bin 18 kişinin ihraç edildiğini söyledi. 2017 yılından itibaren mülakatla alım yapacaklarını ifade eden Akdağ, atamalarla ilgili, "Yıl sonuna kadar doktorlar hariç 11 bin sağlık personeli alacağız" dedi.

Bakan Akdağ: Sağlıkta da mülakatla personel alımını başlatacağız

10 Ekim 2016 12:59
Bakan Akdağ: Sağlıkta da mülakatla personel alımını başlatacağız - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kardelen TV Gündem Özel programında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen’in sorularını cevaplandırdı. FETÖ soruşturmaları kapsamında bakanlık içerisinde 2 bin 18 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Bakan Recep Akdağ, "Bugüne kadar 2 bin 18 kişiyi ihraç ettik. Ama çok önemli sayıdaki kişiyi açığa almıştık görevlerine iade ettik. Önümüzde de ihraç için Başbakanlıkla görüştüğümüz bir liste var. Oldukça önemli sayıda da iadesini düşündüğümüz kişiler de mevcut. Neden açığa alınanların iadesinde çok çabuk davranmıyoruz? Çünkü acele davranma bir taraftan bizi, Allah korusun yanlışlıkla onları ihraca sürükleyebilir. Dolayısıyla arada kaldığımız durumlar için açığa alma durumunu sürdürüyor ve delilleri yeniden gözden geçiriyoruz. Bu yüzden açıkta olanların bir kısmı bekliyor. Yakın zamanda ihraç edeceklerimizin bir kısmı ve iade edeceklerimiz olacak" dedi.

"2017’ye kadar 11 bin personel alacağız"
2016 yılı içerisinde 11 bin personeli alacaklarını ifade eden Bakan Akdağ şöyle konuştu:
"Ekim ve Kasım aylarında 3’er bine yakın sınavla aldığımız sağlık personelini alacağız. Bu arada peyderpey doktorlarımızı da kuralarla atama yapıyoruz. Dolayısıyla bu sene 11 bine yakın personelin atamasını yapmaya gayret gösteriyoruz. 2017 yılında bize garanti olarak verilmiş atama sayısı 12 bin kişi. Bunun içinde doktorlar hariç. Bu sayı bana göre tabiki de yetersiz inşallah bunu artırmaya çalışacağız. Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı mülakat uygulamasını biz de 2017 yılında başlatmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili Başbakanlığımıza bir teklifte bulunduk. Çünkü bizim göreve ilk başlayan personellerimizi ihtiyaç bölgelerinde tutmamız lazım."

"İhtiyaç halinde hastanelerin bir kısmı askere hizmet edecek"
Terör bölgelerinde ihtiyaç durumunda sadece askere yönelik hizmet verecek hastanelerin olabileceğini anlatan Bakan Akdağ, "Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı varsa bu hastanelerin bir kısmını da sadece askerlere hizmet eder halde tutacağız. Diyelim ki terör bölgesine çok yakın bir yerde yoğun ihtiyaç var. Biz oraya sivil hasta almayacağız sadece asker hasta alarak hizmeti devam ettireceğiz. Silahlı kuvvetlerin bu askeri sağlık hizmetlerinde birden dörde kadar sıralanan rolleri var. Cephede başlıyor en gelişmiş hastanede tamamlanıyor. Rol bir ve iki cephede ve cepheye yakın yerde verilen hizmetler ve silahlı kuvvetler buna odaklanacak. Geri kalanını biz zaten hastanelerde yapacağız" diye konuştu. 

Doğa Alca

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık personeli


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